Kayalıklarda ağzı taşla kapatılmış 20 günlük bebek bulundu!

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde yürek burkan bir olay yaşandı. Henüz 20 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebek, kayalıkların arasında ağzına taş tıkılmış ve dudakları yapıştırıcıyla kapatılmış halde bulundu. İddiaya göre amaç, bebeğin ağlamasını susturmak ve kimseye fark ettirmeden ölüme terk etmekti.

Bölgedeki bir çoban, sabah hayvanlarını otlatırken taşların arasında kıpırdayan küçük bir beden fark etti. Yaklaştığında ise gördüğü manzara karşısında şok oldu. Minik bebek, taş ve çöplerin arasında can çekişiyor, dudakları yapıştırıcıyla mühürlenmiş, ağzına zorla konulmuş bir taş nefes almasını engelliyordu. Çoban, vakit kaybetmeden bebeği kucağına alıp en yakın hastaneye götürdü.

Doktorlar yaptıkları incelemede, bebeğin sadece ağzına taş konulmadığını, aynı zamanda minik bacaklarının üzerine de taşlar bırakıldığını belirtti. Bebeğin hayati tehlikesi olmasına rağmen zamanında müdahale sayesinde yaşama tutunduğu ve sağlık durumunun günden güne iyiye gittiği bildirildi.

Olayın ardından polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yetkililer, bebeğin Sita Kund Tapınağı yakınlarında terk edildiğini açıkladı. Şimdi çevredeki hastanelerde doğum kayıtları tek tek inceleniyor, son günlerde doğum yapan kadınlar araştırılıyor. Ayrıca köylerde yaşayan halktan da bilgi alınarak bebeğin ailesine ulaşılmaya çalışılıyor. Yetkililer, bebeği ölüme terk eden kişinin veya kişilerin kısa sürede tespit edileceğine inanıyor.