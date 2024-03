Vahşice katledilen İpek'in annesi: Sanki kızımı kurşuna dizmişler

Adana'da öldürüldükten sonra portakal bahçesine gömülen 18 yaşındaki İpek Akgül'ün acılı annesi Sihan Akgül, cinayetle ilgili sarsıcı bir iddiada bulundu. Kızının 5 kişinin işkencesine uğrayıp aç susuz bırakıldıktan sonra öldürüldüğünü öne süren anne "Sanki kızımı kurşuna dizmişler." dedi. Acılı anne cinayetle ilgili arananlara "Devlet senin yakanı bırakmayacak. Bugün yarın alınacaksın." ifadelerini kullandı.

JANDARMAYI ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ

14 Şubat'ta akşam saatlerinde Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'nde iddiaya göre Emrah ve Sihan Akgül çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan İpek Akgül (18), portakal bahçesinde tartıştığı Yaşar B. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Şüpheli, daha sonra genç kızı bir tarlada bulunan su kuyusuna gömdü.

Genç kızı öldüren Yaşar B., jandarmayı arayarak kendini ihbar etti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri Yaşar B.'yi gözaltına aldı. Şüpheli daha sonra ekiplere genç kızı gömdüğü yeri gösterdi, kızın cesedi kuyudan çıkartıldı. Yapılan otopsisinin ardından genç kızın cenazesi Küçükoba Mezarlığına defnedildi.

"SANKİ KURŞUNA DİZMİŞLER"

Genç kızın annesi Sihan Akgül, "Sevgililer günü cinayeti değil önce söyleyeyim size. Sevgililer gününün kurbanı değil. Sevgilisi yoktu benim kızımın. Kızım dört beş kişi tarafından hunharca işkence uygulanıp aç susuz bırakılıp ondan sonra çırılçıplak bedeniyle portakal bahçesinde gömmüşlerdi. Benim kızımın her tarafından kırık vardı, çürük vardı. Aşırı derecede dayak yemişti" diye konuştu.

Akgül, "Bu kişilerle nasıl tanıştığını bilmiyorum. Şüpheliler, kızıma işkence edip, hunharca dövdükten sonra sanki kurşuna dizmişler. Çırılçıplak bedeni, portakal bahçesine gömülüydü. Onun saçlarını okşayamadım. Çünkü cenazesini yıkarken elimde kaldı. Dünyalar güzeli bir kızdı. Duruluğu ve saflığıyla onlara kurban gitti. Ona doyamadan benden aldılar. Her gece uyuduğumda, kızımın kapıdan girdiğini görüyorum" diyerek gözyaşı döktü.

"DEVLET SENİN YAKANI BIRAKMAYACAK"

Kızının neden öldürüldüğünü bilmediğini ve sadece 3 kişinin yakalandığı dile getiren anne Akgül, "İki kişinin hala firari gezdiğin biliyorum. Sadece şunu istiyorum. O canilere şunu seslenmek istiyorum. Sen, benim kızımdan ne istedin? Şu üzerimdeki onun tişörtü. Her gün bu üstümde ve ben her gün bu yasta eriyorum bitiyorum. Sen böyle kaçarken, dolaşırken, nefes alıp verirken, benim kızım sana ne yapmış olabilir ki? Günlerce sen kızıma işkence gördürdün. Benim kızımın canını yaktın. Gözlerimin içine bak. İnan et senin sonun geldi. Devlet senin yakanı bırakmayacak. Bugün yarın alınacaksın. Adalete teslim olacaksın, adalete sonsuz güvenim var" dedi.

"BİR SÜRÜ İPEK VAR"

Anne Akgül, "İpek Akgül'ü unutmayalım, gerçekten unutmayalım. Bir sürü İpek Akgül'ler var. Boşu boşuna toprağın altında. Çok güzeldi benim kızım. Toprağın altına niye gömdün sen onu? İki kere gömdün. Bir portakal bahçesinde gömdün, ikinci ben kendi elimle yavrumu mezara koydum. Sen bana niye bunu yaşattın? Kızımı tanımıyorsun, etmiyorsun. Biz sana ne yapmış olabiliriz, sadece ben bunu söylüyorum" ifadelerine yer verdi.

"HER GÜN BİR KIZ ÖLÜYOR"

Bir sürü kadının öldüğüne değinen acılı anne Akgül, "Her gün bir tane kız ölüyor, yazık günah değil mi annelerimize? Yazık günah değil mi bize? Ben her gün aklımı yitiriyorum. Kızımın hayali geliyor ama ben kızıma dokunamıyorum. Kızımı görüyorum ama kızım yok, kayboluyor ortadan. Kurbanınız olayım, bunun peşini bırakmayalım. Her gün bir ceset bulmayalım" diye konuştu.

"UMARIM MÜEBBET YERSİN"

Evladını öldürenlere 'bunu neden reva gördün' diyerek seslenen acılı anne Akgül, "Kızıma komplo kurup, katlettiler. Biz sana ne yaptık? Sana hayvan demiyorum. Sen hayvan bile olamazsın. Sen bir canisin, sen bir canavarsın. Canavarca onu katlettin. Neden? Sana ne yaptık? Biz sana ne yaptık, ailesi vardı. O kimsesiz değildi. Seni ben adalete havale ediyorum. Umarım müebbet yersin" dedi.