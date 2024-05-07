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Köyde korkunç cinayet! Kesik baş her yerde aranıyor

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Kastamonu'da sulama kanalında başı kesilmiş halde bulunan cesetle ilgili 3 kişi tutuklandı. Korkunç cinayetin yasak aşk sebebiyle işlendiği öne sürülürken cansız bedenin kayıp başını bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

Kastamonu merkeze bağlı Dereköy'de sulama kanalında başı kesilmiş halde bulunan cesetle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Korkunç olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, cinayetin yasak aşk sebebiyle işlendiği iddia edildi.

TERK EDİLMİŞ ARACI GÖRENLER İHBAR ETTİ

5 Mayıs Pazar günü Kastamonu'nun merkez Dere köyü mevkiinde vatandaşlar terk edilmiş bir araç görünce durumu ihbar etti. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince araç çevresinde yapılan inceleme sonrasında sulama kanalında başı kesilmiş halde bir ceset bulundu.

CESET 4 GÜNDÜR KAYIP OLAN KİŞİYE AİT ÇIKTI

Bulunan cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan ve Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden inşaat ustası Adem Yeşilgil'e (48) ait olduğu belirlendi.

Köyde korkunç cinayet! Kesik baş her yerde aranıyor

3 TUTUKLAMA

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri, başı kesik halde bulunan cesetle ilgili Ş.K., N.K. ve E.Ö.'yü gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların 3'ü de tutuklandı.

Köyde korkunç cinayet! Kesik baş her yerde aranıyor

YASAK AŞK İDDİASI

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve asayiş birlikleri ise Yeşilgil'in kayıp başını arama çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, cinayetin yasak aşk sebebiyle işlendiği iddia edildi.

Köyde korkunç cinayet! Kesik baş her yerde aranıyor

TOPRAĞA VERİLDİ

Cesedi ailesi tarafından teşhis edilen Yeşilgil'in cenazesi, yaşadığı Kastamonu'nun Araç ilçesi İğdir köyünde helallik alınmasının ardından bugün ikindi namazını müteakiben memleketi Sinop'un Durağan ilçesi Alpuğan köyünde toprağa verildi.

Köyde korkunç cinayet! Kesik baş her yerde aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Güvenlik Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Ahmet Örnek2:

Yorumsuz piskobat ruhlu insanlar asla af edilmemelidir, her ne olursa olsun bu canilik ve affedilir bir yanı yok bu canilere ömür boyu hucre hapis cezası verilmelidir.

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Ali Kaplan:

senide bir gün karın aldatır anlarsın

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