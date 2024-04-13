Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Kastamonu'da Kız İsteme Meselesi Kanlı Bitti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir kişi, kız isteme meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan amca ve yeğenine kahvehanede kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda amca ve yeğeni hayatını kaybetti, saldırıyı gerçekleştiren şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Devrekani'de Kurt Şeyh Mahallesi Demirciler Caddesi üzerinde bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında kız isteme mevzusundan dolayı husumet bulunan Murat K. ile Muzaffer Üstüner (65) ve yeğeni Adem Üstüner (45) arasında ilçe merkezinde kavga çıktı. Çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek yatıştırdı. Bir süre sonra Murat K., yanına silah alarak kıraathanede oturan Muzaffer Üstüner ve yeğeni Adem Üstüner'in yanına geldi. Burada Muzaffer Üstüner ve yeğeni Adem Üstüner'e kurşun yağdıran Murat K., ardından olay yerine gelen polis ekiplerini teslim oldu. Silahlı saldırıda Muzaffer Üstüner ve yeğeni Adem Üstüner olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Muzaffer ile yeğeni Adem Üstüner'in cenazeleri, Devrekani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayın ardından Üstüner'in yakınları, cinayet mahalline gelerek sinir krizleri geçirdi. Sinir krizleri geçiren Üstüner'in yakınları, sağlık ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Devrekani Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Lig'deki ilk yabancı hakem kim? Mario Melero Lopez kimdir? Hakan Hatipoğlu elendi mi? Hakan Hatipoğlu neden yok? Şekip Mosturoğlu kimdir? Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe Başkanlığa aday mı? Evren Barış Yavuz kimdir? Evren Barış Yavuz kaç yaşında, nereli mesleği ne? Korkma Ben Yanındayım 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Korkma Ben Yanındayım yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kardeşlerim 125. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Gönül Dağı 136. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BEŞİKTAŞ Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK-SAM maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Beşiktaş Samsunspor maçı CANLI izle! 13 Nisan Beşiktaş Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Mallorca Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Mallorca Real Madrid hangi kanalda, şifresiz mi? Torino Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Torino Juventus hangi kanalda, şifresiz mi? Altay Çorum maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Çorum hangi kanalda, şifresiz mi? Adana Demirspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Samsunspor hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title