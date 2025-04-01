Araçların paramparça olduğu kazada 3 kişi olay yerinde öldü

Kastamonu'nun Küre ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolu Ersizlerdere köyü mevkiinde meydana gelen kazada; edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 58 DM 099 Hyundai marka otomobil ile 78 AT 751 plakalı Fiat- Tofaş marka otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre, kazada araçlarda bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.