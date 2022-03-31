Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu: 7 ev, 7 ahır, 12 hayvan, 1 traktör ve 1 cami yandı

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu merkez ilçesine bağlı Haydarlar köyünde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Kamil Aşcıoğlu'na ait kullanılmayan boş evde yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine köyde bulunan köpekler havlamaya başladı.

HAVLAYAN KÖPEK KÖYLÜLERİN CANINI KURTARDI

Havlayan köpeğin sesine uyanan Ayhan Calayoğlu, vakit kaybetmeksizin evine terk ederek köy halkını uyardı. Vatandaşları evden çıkaran Ayhan Calayoğlu, ardından itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alınabildi.

EVLER VE AHIRLAR YANDI, 12 HAYVAN CAN VERDİ

YANGININ ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Yangının herkesin uyuduğu sırada çıktığını söyleyen Haydarlar Köyü Muhtarı Salim Kuru, "7 ev, 7 ahır, 12 büyükbaş hayvan, 1 traktör, 1 camimiz yandı. Köyde arkadaşımız durmuyordu zaten. Bir tane ahşaptan ev vardı. Yangının ahşap evde elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz. Ayhan Calayoğlu'nun köpeği vardı. Yanan ev de buraya yakındı. Yangın evi sarınca köpeğin sesine uyanmış ve Ayhan'a gelip 'yanıyoruz' diyerek bizleri uyandırdı. Ondan sonra evleri tahliye ettik. Yangın şu anda kontrol altına alınabildi. Devletimizden yanan evlerle ilgili bir yardım ve destek bekliyoruz" dedi.