Otel faciasında Özcan'ı zora sokacak itiraf! Kritik göreve akrabasını getirmiş

Kartalkaya'daki otel yangınında 8 yakınını kaybeden Yüksel Gültekin, duruşmada tutuklu sanık Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in Tanju Özcan'ın akrabasını olduğunu açıkladı.

Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını faciasında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasına ilişkin davanın 2. duruşması bugün başladı.

SANIKLAR İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

19'u tutuklu 32 sanık, ikinci kez hakim karşısına çıktı. 2. celsede 4 yeni mağdur ve iddianamesi dosyaya dahil edildi. Yangın faciasında oğlu Bilal Gültekin, gelini Zehra Sena Gültekin, Rumeysa Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Muhammet Selim Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, Enes Gültekin ile Sümeyye Güner'i kaybeden avukat Yüksel Gültekin, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BELEDİYE BAŞKANI YARDIMCISINA LİYAKAT ELEŞTİRİSİ

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in daha öncesinde özel bir firmada çalışan olduğunu ve Tanju Özcan'la akrabalık bağı olduğu için liyakatsiz şekilde başkan yardımcısı olduğunu söyleyen Gültekin, "Bugünün sürpriz olayı şu; Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile ilgili yapılan sorgulama sonunda sorduğumuz sorular neticesinde Sedat Gülener'in daha önce Tanju Özcan belediye başkanı olmadan önce Bolu Belediyesi'ne bağlı özel olarak çalışan 20 kişilik bir otobüs grubunda, otobüslerin başındaki şahıs olduğu ortaya çıktı.

"TANJU ÖZCAN'LA BİRLİKTE YÜKSELDİ"

Yani belediye personeli değil, özel bir firma çalışanıymış. Tanju Özcan'ın belediye başkanı olmasıyla birlikte liyakat ve tahsilinin çok ötesinde bir yükseliş göstererek, aralarında itfaiye müdürlüğü de dahil olmak üzere beş müdürlüğün kendisine bağlandığı ve belediye başkan yardımcısı haline geldiği ortaya çıktı" dedi.

"SEDAT GÜLSENER'İN YANJU ÖZCAN'IN HALASININ OĞLU ORTAYA ÇIKTI"

Sedat Gülener ile Tanju Özcan'ın akraba olduğunu kaydeden Gültekin, "Israrlı sorularımız sonucunda Tanju Özcan'la bir akrabalığı olup olmadığını sorduğumda, maalesef halasının oğlu olduğunu öğrendim. Bugüne kadar bu yargılamada basına yansımayan önemli bir bilgiydi bu. Toplumdaki çürümüşlüğün çok açık bir göstergesi. Ben bu konuda takdiri kamuoyuna bırakıyorum.

Bu olayın baş faillerinden biri olan, belediye personelinin başındaki şahıs olan Sedat Bey'in Tanju Bey'in halasının oğlu olduğu ortaya çıktı. Elbette diyebilirsiniz ki, bu onu kötü göstermez. Tahsili buna el verse, belediyedeki kariyeri ve birikimi buna el verse bu normal bir yükseliş olurdu ve saygıyla karşılanırdı. Akraba olmak bir suç değildir. Ama otobüslerde muavin olarak, yani deyim yerindeyse otobüs kahyası olarak görev yapan bir kişinin gelip başımıza belediye başkan yardımcısı yapılmasıyla Türkiye'de bir yere varmamız mümkün değil. Bu olayı kapsamlı şekilde değerlendirdiğimizde vahim bir durumla karşı karşıya olduğumuzu kabul etmemiz gerekir" diye konuştu.

"BU CELSEDE BİR KARAR ÇIKACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Bu celsede bir karar çıkacağını düşünmediğini söyleyen Yüksel Gültekin, "Duruşma muhtemelen kaldığı yerden devam edecek. Tahmin ediyorum bir ya da iki gün daha sürebilir, belki üçüncü güne de sarkabilir. Muhtemelen de esas hakkında verilen mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere müşteki vekillerine ve sanık vekillerine söz verilecektir. Bu celsede bir karar çıkacağını düşünmüyorum. Belki 15 gün sonra mahkemenin programına göre bir karar tarihi belirlenebilir" ifadelerini kullandı.