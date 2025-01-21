Kartalkaya otel yangınında kaç kişi öldü, kaç yaralı var? Bolu yangınında son durum ne?

Bolu yangınında son durum ne? Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde bulunan bir otelde çıkan yangın sonucu kaç kişinin hayatını kaybettiği ve kaç kişinin yaralandığı merak konusu oldu. Bolu yangınında son durum hakkında Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, detayları açıkladı. Kartalkaya otel yangınında kaç kişi öldü, kaç yaralı var? Bolu yangınında son durum ne? Detaylar haberimizdedir...

KARTALKAYA OTEL YANGININDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde yangın çıktı. Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde gece saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi. Yaralı sayısının 51 olduğunu duyuran Sağlık Bakanı Memişoğlu "Yaralılardan birinin durumu ağır, 17'si taburcu edildi" ifadelerini kullandı.

BOLU YANGININDA SON DURUM NEDİR?

Yangın, sabahın erken saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin bir odasında başlayan yangın tüm binayı sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sebebiyle oteldeki tatilciler diğer otellere tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangında hayatını kaybeden ve çok sayıda yaralanan vatandaş olduğu öğrenildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gece saatlerinde çıkan otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Memişoğlu, yaralı sayısının 51 olduğunu belirterek, "Yaralılardan birinin durumu ağır, 17 kişi taburcu edildi" açıklamasında bulundu.

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi. Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, "Şu anda 6 vefat, 31 yaralımız var. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir. 3. kişiyi tespit için çalışıyoruz. Yangına müdahale devam ediyor."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Bugün saat 03:27'de Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edilmiş ve müdahaleye devam edilmektedir. İlk belirlemelere göre maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 31 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."