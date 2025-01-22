Kartalkaya'daki yangın faciasında ölen kadın, alevlerin arasında annesini arayıp helallik almış

Bolu Kartalkaya'da 12 Katlı Grand Kartal Otel'de gece 03.00 sıralarında çıkan, 76 kişinin hayatını kaybetmesine ve 51 kişinin yaralanmasına neden olan yangın faciası tüm Türkiye'yi derinden sarstı. 14 kişinin hayatını kaybettiği aileyle ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı.

YANGINDA ANNESİNDEN HELALLİK ALMIŞ

Yangında hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) çalışanı Zehra Sena Gültekin'in yangın esnasında annesini arayarak helallik aldığı öğrenildi. Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya'ya gitmişti. Yangında Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve yakınları da hayatını kaybetti.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Yangın faciasında İzmir'den tatil için Kartalkaya'ya giden Dr. Öğretim Üyesi Kübra Tonguç Altın ile 4'üncü sınıfa giden kızı Alya Altın hayatını kaybetti. Kübra Tonguç Altın'ın eşi Hilmi Altın ise yangından yaralı olarak kurtuldu. Alya'nın İzmir'de özel bir okulda 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu, anne Kübra Tonguç Altın'ın ise Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı doktora programı mezunu olduğu, aynı üniversitede Doktor Öğretim Üyesi unvanıyla akademik kadroda görev yaptığı öğrenildi. İzmir'de yaşayan ailenin memleketlerinin Manisa'nın Soma ilçesi olduğu de belirtildi.

DİŞ HEKİMİ ÇİFT VE İKİ ÇOCUĞU YANGIN DA ÖLDÜ

Bursalı diş hekimi Yasemin Boncuk Tüzgiray (41) ile diş hekimi olan eşi Erhan Tüzgiray (48) ve çocukları Defne Tüzgiray (11) ve Demir Tüzgiray (8) yangında hayatını kaybetti. Bursa'nın Mudanya ilçesinden tatil için geldikleri Kartalkaya'da hayatını kaybeden aile üyelerinin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Bademli Camiinden kılınacak cenaze namazının ardından Bademli mezarlığına defnedilecek.

NE OLMUŞTU?

12 Katlı Grand Kartal Otel'de gece 03.00 sıralarında çıkan yangında otelde bulunan 238 müşteriden 76 kişi yaşamını yetirmiş 51 kişi de yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili yapılan soruşturma sonucu 9 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.