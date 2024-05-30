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İçtiği sigara sonu oldu! Yatalak adam çıkan yangında hayatını kaybetti

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İstanbul'da sabah saatlerinde bir apartman dairesinden alevler yükseldi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri evde bulunan ve yatalak olduğu öğrenilen Hasan Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yangına ise Kara'nın içtiği sigaranın sebep olduğu öğrenildi.

İstanbul Kartal'da 6 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yangın çıktı. Alev alev yanan dairede tek yaşayan 81 yaşındaki Hasan Kara kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen diğer bina sakinleri ise kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

SİGARADAN ÇIKAN YANGIN TÜM EVİ SARDI

Yangın sabah saat 06.30 sularında Atalar Mahallesi Melih Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre tek başına yaşayan Hasan Kara'nın içtiği sigara yangına sebep oldu. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün daireyi sardı.

İçtiği sigara sonu oldu! Yatalak adam çıkan yangında hayatını kaybetti

ALEVLERİN ARASINDA KALAN ADAM KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalanları binadan tahliye ederken Hasan Kara'nın yangında hayatını kaybettiği öğrenildi.

İçtiği sigara sonu oldu! Yatalak adam çıkan yangında hayatını kaybetti

BEBEK VE ÇOCUKLAR KURTARILDI

Olayda üç kişi dumandan etkilenirken biri bebek olmak üzere beş çocuk kurtarıldı. Tedavileri için hastaneye kaldırılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

İçtiği sigara sonu oldu! Yatalak adam çıkan yangında hayatını kaybetti

"YATALAK YAŞLI BİR AMCAYDI"

Olayla ilgili konuşan Serdar isimli bir görgü tanığı "Yatalaktı. Yaşlı bir amcaydı. Yangında vefat etti. Kendi kendine yandı. Yangın sigaradan çıkmış. Diğer mahsur kalanları aldılar tahliye ettiler. Şu anda oksijen veriyorlar "dedi.

İçtiği sigara sonu oldu! Yatalak adam çıkan yangında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hasan Kara İstanbul İtfaiye Çocuk İtfaiye Ölüm 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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