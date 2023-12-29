Karşı şeride geçen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de hafif ticari aracıyla orta refüjde bulunan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren sürücünün kimliği, 24 yaşındaki Afganistan uyruklu Golmohammad Nıkjoo olarak belirlendi.

Dün gece saat 11.50 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda meydana gelen kazada, seyir halindeki 03 PF 403 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjde yer alan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride fırlayan araç içerisinde sürücünün sıkıştığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.

Cenazeyi sıkıştığı yerden itfaiye çıkardı

Sağlık ekibi yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni sıkıştığı yerden itfaiye tarafından çıkartıldı. Kazaya karışması sonucu tanınamaz hale gelen araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kimliği tespit edildi

Kazanın ardından üzerinde kimlik çıkmayan sürücünün cansız bedeni, otopsi ve kimlik tespit işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan sürücünün 24 yaşındaki Afganistan uyruklu Golmohammad Nıkjoo isimli genç olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - DENİZLİ