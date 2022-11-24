Karısını öldüren şahsa ilk duruşmada müebbet

10 Haziran 2022 tarihinde 32 yaşındaki eşi Özlem Dursun'u darp ederek fotoğraflarını çektikten sonra eşinin annesine ve arkadaşlarına gönderen Ramazan Dursun (38) hazırlanan iddianamenin ardından Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe karşı kasten eziyet çektirerek öldürmek, yaralama ve özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından ilk kez hakim karşısına çıktı. Eşini darp ederek öldüren Ramazan Dursun mahkemeye tutuklu olduğu Giresun Espiye L Tipi Kapalı Ceza evinden getirildi.

"BENİ ALDATIP ALDATMADIĞINI SORDUM"

Duruşmaya ayrıca öldürülen Özlem Dursun'un Avukatı Yağmur Zaman, annesi Saadet Karabulut, Babası Mehmet Sancar, erkek kardeşi Yasin Sançar, katilin ağabeyi Ahmet Dursun, annesi Melek Dursun ve engelli kardeşi Hızır Dursun ile avukatı Fatma Fatoş Karaosmanoğlu'nun yanı sıra öldürülen Dursun'un arkadaşları ve yakınları katıldı.

"UYUŞTURUCU VE ALKOL ALDIM"

Polislerin eve gelmesiyle balkondaki hint kenevirlerinin yakalanmasından korktuğunu ve tartışmanın daha da büyüdüğünü sözlerine ekleyen Dursun "Eşim KADES ihbar butonuna basmıştı. Evimin balkonunda bir iki kök hint keneviri bulunduğu için polislerin bunları bulması halinde başımın derde gireceğini düşünerek eşime kızdım. Sonrasında eşim benden özür diledi ve özrünü kabul ettim. Ancak ben hem bel ağrısından dolayı doktorun bana yazdığı ağır psikoloji ilaçlarından önerilenden fazlasıyla içmiştim. Hem de alkol içtim" ifadelerini kullandı.

"SENİN DE ERKEKLİĞİN BU KADAR' DEDİ"

"BAŞINI KUCAĞIMA ALARAK AĞLADIM"

OĞLUNUN DA İFADESİNE BAŞVURULDU

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ