Kardeşleri ünlü isimlere babalık davası açan Furaye ilk kez konuştu: Babamı bulmak istemiyorum

Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'a açtığı babalık davasının kazanmasının ardından kardeşleri de kendi ailelerini bulmak için harekete geçti. Nebioğlu'nun ikizi Sevgi'nin Akpınar'a açtığı dava devam ederken ablaları Dilara da Uğur Dündar'a dava açtı. Kardeşlerden en büyüğü olan Furaye de ilk kez konuştu. Çok zor bir hayat geçirdiğinden bahseden Furaye, babasını aramayacağını söyledi.

"O TRAVMALARLA YÜZLEŞMEYE GÜCÜM YOK"

Gazeteci Müge Dağıstanlı Erdoğan'a konuşan Furaye "Ben diğer kardeşlerim gibi şanslı değildim. Onlar iyi ailelere evlatlık verildi. Ben 15 yaşıma kadar yurtlarda kaldım, evlatlık verilemedim. Her şey benim için daha zor, ağır ve travmatik geçti. Neler yaşadığımı anlatmak istemiyorum. O travmalarla yeniden yüzleşmeye gücüm yok" dedi.

"HAYATA TUTUNDUM, İYİLEŞMEK İÇİN ÇOK ÇABALADIM"

Çok zorlu dönemlerden geçtiğini söyleyen Furaye, sözlerine şöyle devam etti: "Yaşadığım onca zor yılların ardından hayata tutundum, ayaklarımın üzerinde durdum. İyileşmek için çok çabaladım. Ve başardım. İnsanlara faydamın olduğu, çok sevdiğim bir mesleğim var. Sağlıkçıyım. Ülkeme faydalı bir vatandaşım. Bir kedim, huzurlu-mutlu, mütevazı bir hayatım var. Bunun, ne yazık ki gündeme gelen bu konularla bozulmasını istemiyorum. Çok üzülüyorum."

"BABAMIN KİM OLDUĞUNU BİLMEK İSTEMİYORUM"

"Kardeşlerim Dilara, Sevgi ve Duygu'nun kalbi çok kırık. Onların bu mücadelesine hak veriyorum. Ama ben yaralarımı deşmek, bazı şeyleri araştırmak, öğrenmek ve bilmek istemiyorum. Buna hazır değilim. Belki de artık hiç gerek yok. Babamın kim olduğunu, nerede olduğunu bilmek istemiyorum. Kardeşlerimle görüşüyorum. Onlar benim canım. Duygu çok hassas, kırılgan ve iyi niyetli. Asla başka bir şeyin peşinde değil. Ablası olarak hep yanında ve arkasında olacağım."

"BİR EVLAT OLARAK ANNEME ÇOK KIRGINIM"

"Bizi bırakıp giden anneme kızgın değilim. Nefret de etmiyorum. Ama bir evlat olarak çok kırgınım. Bizimle görüşmek isterse ne yaparım bilmiyorum, bilemiyorum. Tek isteğim kurduğum düzenimin, hayatımın alt üst olmaması. İnanın çok huzurlu ve mutluyum. Bunu zor da olsa başardım…"

KIZLARINI BIRAKIP GİTTİĞİ İÇİN GAZETELERE ÇIKMIŞ

Kızlarını bir aileye bırakarak Almanya'ya giden Suphiye Orancı'nın 16 Ocak 1989 tarihinde "Vicdansız anne" başlığıyla Hürriyet'te haber olduğu ortaya çıktı. Haberde anne Orancı'nın 4 kızına ayda 400 bin lira ödeme karşılığında Emin ve Adile Şener çiftine bıraktığı ve sonrasında da Almanya'ya kaçtığı belirtiliyor. Haberde ikiz kızlarının babasının Metin Akpınar olduğu iddiası da yer alıyor.