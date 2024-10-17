Okulda cıva tüpü kırıldı: 3 kişi hastanelik oldu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir okulda deney için kullanılacak olan cıva tüpü, laboratuvara götürüldüğü sırada yere düşerek kırılınca panik yaşandı.

Olay, Karamürsel Atatürk Ortaokulu'nda meydana geldi. Deney için kullanılması planlanan cıva tüpü, laboratuvara götürüldüğü sırada kutudan yere düşerek kırıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, öğretmenler ve çalışan görevliler hemen okuldan tahliye edildi.

YERDEKİ PARÇALAR EKİPLER TARAFINDAN TEMİZLENDİ

Bir öğrenci ve iki okul çalışanı, tedbir amaçlı Gölcük Necati Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrenci ve çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yerdeki parçalar ekipler tarafından temizlendi. Okul ise tatil edildi. Haberi alır almaz okula gelen Fazlı Soytürk, "Okulda cıva dökülmüş. Torunum bu okulda okuyor. Haberi alınca buraya geldik. Ambulansla hastaneye götürülenler oldu" dedi.

Sesler üzerine okula Adnan Altıparmak ise "Okula itfaiye araçlarının geldiğini seslerinden anladık. Öğrendiğimize göre, laboratuvarda öğrencilerin ve öğretmenlerin deneyi sırasında cıva dökülmüş. İtfaiye ekiplerimiz gerekli tedbirleri alarak, öğrencileri tahliye etti" diye konuştu.