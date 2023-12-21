Karaman'da bıçaklanan 3 kişi hastane önüne bırakıldı

Karaman'da bıçaklandıktan sonra özel araçla hastane acili önüne bırakılan birisi muhtar 3 kişi tedavi altına alınırken, 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saat 23.00 sıralarında Üniversite Mahallesi Masal Parkı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanan D.A.D., Y.D. ve N.S. isimli kişiler kimliği belirsiz kişi veya kişilerce özel araçla getirildikleri Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önüne bırakıldı. Görevliler tarafından fark edilen yaralı şahıslar hemen tedavi altına alınırken, onları bırakanlar ise hızla oradan ayrıldı. Tedavileri devam eden şahıslardan muhtar olduğu öğrenilen D.A.D. adlı kişiyle Y.D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayı aydınlatabilmek için geniş çaplı soruşturma başlattı. - KARAMAN