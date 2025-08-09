Karacabey'de Dolandırıcılık Uyarısı: Polisi Taklit Edenlere Dikkat!

Karacabey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cuma Pazarı'nda vatandaşları dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirdi. Telefon dolandırıcılığı ve sahte alışveriş sitelerine karşı uyarılarda bulunuldu.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ve Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ilçede bulunan Cuma Pazarı'nda vatandaşları dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirme çalışması yaptı.

Ekipler, özellikle telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyararak, kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan kişilere güvenmemeleri ve bu kişilerin para veya altın taleplerine kesinlikle itibar etmemeleri konusunda uyardı. Şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde en yakın emniyet birimine başvurulması gerektiği vurgulandı.

İnternet üzerinden yapılan alışverişler konusunda da bilgilendirme yapan polis ekipleri, vatandaşlardan güvenilir siteleri tercih etmelerini, sahte internet sitelerine karşı dikkatli olmalarını ve URL adreslerinin orijinal olup olmadığını kontrol etmelerini istedi. Sosyal medya üzerinden alışveriş yaparken güvenilir sayfaların seçilmesi, piyasa fiyatının çok altında ürünlere karşı şüpheci yaklaşılması ve satıcıların iyi araştırılması tavsiye edildi.

Ayrıca, "para, hediye veya ödül kazandınız" ya da "hakkınızda icra takibi var" gibi ifadelerle kişilerden para isteyen dolandırıcılara kesinlikle inanılmaması gerektiği belirtildi.

Bilgilendirme çalışmaları kapsamında vatandaşlara dolandırıcılık yöntemlerinin anlatıldığı broşürler dağıtıldı. Polis, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşanların en yakın emniyet birimine başvurmalarını veya 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunmalarını istedi.

Bu tür çalışmalarla vatandaşların dolandırıcılık suçlarına karşı bilinçlendirilmesi ve mağduriyetlerin önlenmesi hedefleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
