Karabük'te uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 50 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı.

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşilmahalle'de 2 şüphelinin bulunduğu ikamette yaptıkları aramada 50 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ambalajlamak için kullanılan ambalaj malzemesi, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 760 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan biri tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine konulurken, diğer şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK