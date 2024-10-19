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Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu

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İstanbul'daki 'Yenidoğan çetesinde' adı geçen hastanelerin ruhsatları iptal edildi. Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebekler ise kamu hastanelerine sevk edildi.

Türkiye'nin konuştuğu 'Yenidoğan çetesinin' anlaşmalı olduğu hastanelerin ruhsatları iptal edildi. Hastanelerde tedavi gören bebeklerin ise kamu hastanelerine sevki gerçekleşti. Öte yandan bebeklerin ölümüne sebep olan hastanede görev yapan diğer çalışanlar da protestolara başladı.

RUHSATLARI İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler, ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatılıyor. İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da bulunan 1 hastanede tedavi gören hastalar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından kamu hastanelerine sevk edildi.

Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu

BEBEKLER KÜVÖZ İÇİNDE SEVK EDİLDİ

Özel Avcılar Hospital Hastanesi ve Esenyurt'ta bulunan Özel Reyap Hastanesi'nde tedavi gören bebekler kamu hastanesine sevk edildi. Bebeklerin kuvöz içerisinde sevk edilme anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yaşlı bir hastanın sedye ile çıkarılma anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu

BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ MEDILIFE HASTANESİNDE PROTESTO

Öte yandan Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nin çalışanları, alınan kararı alkışlarla protesto etti. Çalışanların buradaki bekleyişi sürüyor.

Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu

Ruhsatı iptal edilen hastaneler:

Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Özel Birinci Hastanesi

Özel Güney Hastanesi

Özel Bağcılar Medilife Hastanesi

Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel Bağcılar Şafak Hastanesi

Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi

Yenidoğan soruşturmasında adı geçen hastaneler:

Akabe Sağlık Tesisleri

Doğamed Sağlık Hizmetleri

Ekip Sağlık Hizmetleri

Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Medilife Sağlık Hizmetleri

Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel Avrupa Şafak Hastanesi

Özel Bağcılar Medlife Hastanesi

Özel Doğa Hospital

Özel İstanbul Şafak Hastanesi

Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri

Refik Arslan Sağlik Hizmetleri

Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Silivri Kolan Hastanesi

Yonca Sağlık Hizmetleri

Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi

GMZ Sağlık Hizmetleri

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Yenidoğan İstanbul 3-sayfa Güncel Sağlık Hukuk Kamu

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Yorumlar (9)

Cengiz Aktaş:

Görmek ve duymak istediğimiz bir haber. Devlet ağırlığını koymaya başladı.

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MEHMET EMİN BİRGÜL:

hastane kapatıldı peki PERSONELLER???

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Birşey demedimki:

Hep aynı konu. Denetim YOK. Ne sağlıkta, ne gıda da , ne de ticarette. Denetim YOK ve kanundan korkan yok. Birçok lokantanın mutfağı LEŞ. Kim bakiyor ? Kimse . Bir tesis açılırken inceleniyor sonrası danışıklı dövüş..

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Vakkas Şahan:

Şaka gibi bir ülke olduk durun duymadığımız daha neler duyacağız sıradaki süprüz nedir acaba

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VATOZZ:

Özel hastaneler bitti artik benim icin

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Ercan Ünal:

vicdansız paranın köpekleri

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emre kucukyıldı:

benim kızım da 2022 Aralık ayında doğdu doğumdan önce doğumdan sonra herşey normal di akşamına hastaneden çıkacaktık mesai bitiminde bir Dr geldi solunum yolunda sorun var 3 gün misafir edelim dedi 12 gün boyunca kuvezde kaldı ve devamlı ihtiyaç listesi verildi hastanenin sistemindeki alış veriş yaptıkları yerlerin araştırmaları gerekli bence

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Kardelen:

benim kayinpederimde birinci hastanesinde yatti konjsan adami uyuttular birdqh ayiltmadilar tabutta verdiler

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hüseyin karakavak:

oradaki personellerde en az diğerleri kadar suçlu. illaki farkettiler birşeyleri ve ses çıkarmadılar.

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