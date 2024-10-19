Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
İstanbul'daki 'Yenidoğan çetesinde' adı geçen hastanelerin ruhsatları iptal edildi. Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebekler ise kamu hastanelerine sevk edildi.
Türkiye'nin konuştuğu 'Yenidoğan çetesinin' anlaşmalı olduğu hastanelerin ruhsatları iptal edildi. Hastanelerde tedavi gören bebeklerin ise kamu hastanelerine sevki gerçekleşti. Öte yandan bebeklerin ölümüne sebep olan hastanede görev yapan diğer çalışanlar da protestolara başladı.
RUHSATLARI İPTAL EDİLDİ
İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler, ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatılıyor. İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da bulunan 1 hastanede tedavi gören hastalar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından kamu hastanelerine sevk edildi.
BEBEKLER KÜVÖZ İÇİNDE SEVK EDİLDİ
Özel Avcılar Hospital Hastanesi ve Esenyurt'ta bulunan Özel Reyap Hastanesi'nde tedavi gören bebekler kamu hastanesine sevk edildi. Bebeklerin kuvöz içerisinde sevk edilme anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yaşlı bir hastanın sedye ile çıkarılma anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.
BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ MEDILIFE HASTANESİNDE PROTESTO
Öte yandan Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nin çalışanları, alınan kararı alkışlarla protesto etti. Çalışanların buradaki bekleyişi sürüyor.
Ruhsatı iptal edilen hastaneler:
Özel Avcılar Hospital Hastanesi
Özel TRG Hospitalist Hastanesi
Özel Birinci Hastanesi
Özel Güney Hastanesi
Özel Bağcılar Medilife Hastanesi
Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi
Özel Reyap İstanbul Hastanesi
Özel Bağcılar Şafak Hastanesi
Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi
Yenidoğan soruşturmasında adı geçen hastaneler:
Akabe Sağlık Tesisleri
Doğamed Sağlık Hizmetleri
Ekip Sağlık Hizmetleri
Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri
Medilife Sağlık Hizmetleri
Özel Avcılar Hospital Hastanesi
Özel Avrupa Şafak Hastanesi
Özel Bağcılar Medlife Hastanesi
Özel Doğa Hospital
Özel İstanbul Şafak Hastanesi
Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri
Refik Arslan Sağlik Hizmetleri
Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
Silivri Kolan Hastanesi
Yonca Sağlık Hizmetleri
Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi
GMZ Sağlık Hizmetleri
Özel Reyap İstanbul Hastanesi
Özel TRG Hospitalist Hastanesi