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Sınırdan Türkiye'ye yaya olarak girmeye çalıştı, sırrı ortaya çıktı

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Kapıkule sınır kapısında, yaya olarak Bulgaristan'dan Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen bir vatandaş, şüpheli hareketleriyle yakayı ele verdi. Gümrük memurlarının üst araması yapmasıyla şahsın beline sararak gizlediği toplam 1 kilo 620 gram esrar, ele geçirildi.

Kapıkule sınır kapısına gelmek için yaya olarak Bulgaristan'ın Kaptan Andrevo sınırını geçmek isteyen vatandaş, beline sardığı üç paket esrar ile yakalandı.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye yaya olarak hareket eden bir Türk vatandaşı, küçük araçlar peronundan geçmek isterken yolunu kaybedince "giden tır" güzergah noktasına geldi. Gümrük memuruna önündeki bir yayanın kendisini iyi yönlendiremediğini ve Türkiye'ye devam etmek için pasaport kontrolünden geçecek yer aradığını belirtti.
Vatandaşın davranışı Bulgar gümrük görevlilerini şüphelendirdi. Gümrük memurlarının üst araması yapması sırasında, bel bölgesindeki iki elastik kemerin altında, yeşil çimen renginde kütleli üç şeffaf vakum torbasının gizlendiği tespit edildi. Esrara karşı reaksiyon gösteren saha uyuşturucu testi yapıldı. Toplam brüt ağırlığı 1 kilo 620 kilogram olan üç paket ortaya çıktı. Yakalanan esrara el konulurken Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altında soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından ön duruşma başlatıldı.

Sınırdan Türkiye'ye yaya olarak girmeye çalıştı, sırrı ortaya çıktı

Sınırdan Türkiye'ye yaya olarak girmeye çalıştı, sırrı ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Ser_hat:

A.godumun mikrobu çocuklarımızı zehirlenerek gelip

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