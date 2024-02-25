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Kapalıçarşı'da Saat ve Aksesuar Ticareti Yapan İş Adamı Cinayeti Çözüldü

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Kapalıçarşı'da saat ve aksesuar ticareti yapan iş adamı Abdülkadir Altuğrul, Başakşehir'deki lüks evinin otoparkında ensesinden tek kurşunla öldürüldü. Polis ekipleri, iş adamının eşi ve sağ kolu olarak bilinen bir kişinin de aralarında olduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Kapalıçarşı'da saat ve aksesuar ticareti yapan iş adamı Abdülkadir Altuğrul'un Başakşehir'de lüks evinin otoparkında ensesinden tek kurşunla öldürüldüğü olay çözüldü. Polis ekipleri, iş adamının eşi ve sağ kolu olarak bilinen bir kişinin de aralarında olduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağ kolunun tetikçi tutup iş adamını öldürttüğü iddia edildi. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Başakşehir'de 5 Ocak günü meydana gelen kan donduran olayda iş adamı Abdulkadir Altuğrul, yaşadığı lüks evinin otoparkına tam aracına bineceği sırada ensesinden tek kurşunla vurularak öldürülmüştü. Yanında ona yardım eden kapıcı ise olay anına birebir şahit oldu. Ne yapacağını bilemeyen adam hemen durumu polise bildirdi. Cinayet Büro dedektifleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada ise kan donduran iddialar ortaya çıktı.

"Sağ kolu tetikçi tuttu" iddiası

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekiplerince yapılan kamera çalışmalarında şüphelinin kimliği tespit edildi. Elde edilen bilgilerle birlikte iddiaya göre iş adamını yanında uzun süredir çalışan sağ kolu olarak bilinen birisi tetikçi tutarak vurdurtmuştu. İddianın devamı ise iş adamının eşinin de bu olayda bir müdahalesinin olabileceğini değerlendirildi.

İş adamının eşi ve sağ kolu gözaltında

Cinayet Büronun uzman dedektifleri bu tespitler üzerine önceki gün düğmeye bastı ve operasyon gerçekleştirildi. Birçok adrese yapılan baskınlarda iş adamının sağ kolu ve iş adamının eşinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan olay anına dair güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir 3.Sayfa Güncel Haberler

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