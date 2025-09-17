Kanserle savaşan Gül Onat Duman: Cehennemi yaşadım

Türk televizyonunun sevilen isimlerinden Gül Onat, Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Perihan Peri karakteriyle hafızalara kazınmıştı. "Hayatımda en sevdiğim set" diyerek anlattığı bu yapımla gönüllerde taht kuran usta oyuncu, bir süredir ekranlardan uzak kalıyor. 71 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamayla hayranlarını üzmüş ve pankreas kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu.

"ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİM"

Tedavi sürecine rağmen sosyal medyadan sevenlerine seslenmeye devam eden Onat, son paylaşımında yaşadığı zorlu günlere dair samimi bir mesaj paylaştı. Sanatçı, 2023 yılında başlayan hastalık sürecini ve geçirdiği ağır ameliyatları şöyle anlattı: "Dün çok zor bir tedavi atlattım. Hastalığım pankreas kanseri, en tehlikeli türlerden biri. 'Niye ben?' demedim, kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim, cehennem gibi günler yaşadım. Kemoterapi ve radyoterapiden sonra bir süre rahatladım ama sonra bağırsaklarda yeniden nüksetti.

Şimdi bağırsaklarım stoma torbasına boşalıyor, altı aydır bu şekilde yaşıyorum. Zor olsa da, bu süreci mizahla karşılamaya çalışıyorum. Bağırsağıma 'Pembiş', pankreasıma 'Panki' adını taktım. Doktorum 'Panki'yi duyunca 'Köpeğiniz mi?' diye sordu, çok güldük. Hatta rahim ve yumurtalıklarımın alınacağını öğrenince 'Artık yavrulayamayacak mıyım?' diye espri yaptım. Pozitif düşünemedim belki ama hep gırgır geçtim. 73 yaşındayım ama hâlâ 10 yaşında bir çocuk ruhu taşıyorum." Usta oyuncu, paylaşımının sonunda ise hayranlarına şu mesajı verdi, "Çocuk yanınızı kaybetmeyin, her zorluğa mizahla karşılık verin. Hepinizi sevginin en büyüğüyle kucaklıyorum."