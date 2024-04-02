Kanserle mücadele eden Amerikalı oyuncu Shannen Doherty, eşyalarını satışa çıkararak ölüme hazırlanıyor

Kanserle mücadele eden Shannen Doherty, eşyalarını satışa çıkararak ölüme hazırlanıyor. Kendi ölümü durumunda annesinin daha rahat etmesini sağlamak için depolarını ve evlerini boşaltmanın duygusal bir süreç olduğunu anlattı. 2023'te beyin tümörü için ameliyat olan Amerikalı oyuncu Shannen Doherty, annesinin vefatı durumunda onun için daha kolay bir geçiş sağlamak amacıyla depolarını ve evlerini boşaltmanın duygusal sürecini paylaştı.

1990'ların kült gençlik dizisi 'Beverly Hills, 90210'ın başrol oyuncularından biri olan Shannen Doherty, meme kanserine yakalandığını duyurmuş ve tedavinin sonuçsuz kalması üzerine kanserin vücuduna yayıldığını belirtmişti.

"DAHA KOLAY OLMASINI İSTİYORUM"

Shannen Doherty, kendi ölümünün annesi için ne kadar zor olacağını belirttikten sonra şunları söyledi: "Diğer şeylerin annem için çok daha kolay olmasını istiyorum. Onun bir sürü şeyle uğraşmasını istemiyorum. Dört depolama ünitesinin mobilyalarla dolu olmasını istemiyorum." 52 yaşındaki Shannen Doherty, başına bir şey gelmesi ihtimaline karşı önlem olarak, zaman içinde biriktirdiği antikaları ve diğer eşyaları bağışlamak veya satmak niyetiyle eşyalarını ayırmaya başladığını paylaştı.

"BİR HAYALİMDEN VAZGEÇİYORMUŞ GİBİ HİSSETTİM"

Son zamanlarda mülkte yaşama ve atları besleme arzusundan vazgeçmeye karar verdikten sonra eşyalarını toplamak için Tennessee'deki evine gittiğini belirten Shannen Doherty, "Gerçekten zor ve gerçekten duygusaldı. Çünkü bir dereceye kadar bu mülkü inşa etme, kendime ve anneme bir ev koyup ahırı genişletme hayalimden vazgeçtiğimi hissettim. Toplanıyordum ve ağlamaya başladım… Bir hayalden vazgeçiyormuşum gibi hissettim ve bu benim için ne anlama geliyordu? Bu hayattan vazgeçtiğim anlamına mı geliyordu? Bu havlu attığım anlamına mı geliyordu?" dedi.

PRENSESE DESTEK VERMİŞTİ

Shannen Doherty, Prenses Kate Middleton için; "Komplo teorilerinin bitmemesi, insanların hastalıklı merakının saldırısı prensesi henüz bu durumu kabullenmeden ve çocuklarına açıklamadan önce kendini açıklamaya zorladı" ifadelerini kullanmış ve kendi kanser savaşını da örnek göstererek; "Bunun hepimiz için, kamunun gözünde olsak da olmasak da mahremiyete ya da başkalarına saygı duymayı öğreneceğimiz bir an olması için dua ediyorum" demişti.