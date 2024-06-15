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Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, kayalıklarda fotoğraf çektirmek isteyen genç kız denize düştü. Kızını kurtarmak için denize atlayan baba hayatını kaybetti, abi ise son anda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kayalıklarda fotoğraf çektirmek isterken denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti.

Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti

FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN DENİZE DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Kandıra ilçesi Babalı Sahili'nde ailesi ile birlikte yazlıklarına gelen Havvanur Yavuz, kayalıklarda fotoğraf çektirmek istedi. Ayağı kayan genç kız, denize düşerken, babası Mehmet ile abisi Ömer Yavuz peşinden atladı.

Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti

ABİSİ VE BABASI PEŞİNDEN ATLADI

Denizin dalgalı olması sebebiyle çırpınan kız, babası ve abisi denizden çıkamadı. Durumu fark edenler 112 Acil Çağrı merkezine haber vererek yardım etti. İhbar üzerine dalgıçlar, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye intikal etti. Genç kız, abisi ve babası denizden çıkarıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti

BABA HAYATINI KAYBETTİ, KIZININ DURUMU AĞIR

Baba Mehmet Yavuz'un yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti

Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti

Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kandıra Kocaeli Baba Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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