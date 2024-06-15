Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kayalıklarda fotoğraf çektirmek isterken denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti.

FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN DENİZE DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Kandıra ilçesi Babalı Sahili'nde ailesi ile birlikte yazlıklarına gelen Havvanur Yavuz, kayalıklarda fotoğraf çektirmek istedi. Ayağı kayan genç kız, denize düşerken, babası Mehmet ile abisi Ömer Yavuz peşinden atladı.

ABİSİ VE BABASI PEŞİNDEN ATLADI

Denizin dalgalı olması sebebiyle çırpınan kız, babası ve abisi denizden çıkamadı. Durumu fark edenler 112 Acil Çağrı merkezine haber vererek yardım etti. İhbar üzerine dalgıçlar, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye intikal etti. Genç kız, abisi ve babası denizden çıkarıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

BABA HAYATINI KAYBETTİ, KIZININ DURUMU AĞIR

Baba Mehmet Yavuz'un yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.