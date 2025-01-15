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Kandıra'da Akrabalar Arasında Çıkan Kavgada Hamile Kadın Öldü Bir Çocuk Yaralandı

Kandıra'da Akrabalar Arasında Çıkan Kavgada Hamile Kadın Öldü Bir Çocuk Yaralandı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kargaşada, hamile İpek Çiçek'in ölümü ve 10 yaşındaki Azat O.'nun yaralanması ile sonuçlanan davada, sanık Aydın Ç. ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Oğlu Serkan Ç. ise yaralama suçundan 1 yıl hapis cezası aldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada kurşunların hedefi olan hamile kadının ölmesine, bir çocuğun da yaralanmasına sebep olan baba ile oğlun yargılandığı davada karar açıklandı. Hamile yeğenini kazara vurduğunu söyleyen tutuklu sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı, oğluna ise "kasten yaralama" suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 4 Haziran Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde meydana geldi. İki aile arasında çıkan kavgada tabancanın ateş edilmesi neticesinde 3.5 aylık hamile İpek Çiçek ve 10 yaşındaki Azat O. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İpek Çiçek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Çiçek'in dayısı Aydın Ç. ile oğlu Serkan Ç. gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden Aydın Ç. yeğenini öldürme suçlamasıyla tutuklanırken, oğlu Serkan Ç. ise Azat O'yu yaraladığı suçlamasıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Olay kazara oldu"

Olayla ilgili açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmada tutuklu sanık Aydın Ç., maktulün eşi Emre Çiçek, annesi Semiha Demirkıran ve sanık avukatları hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu bulunan sanık Serkan Ç. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Olay nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyen tutuklu sanık Aydın Ç., "İpek kızım gibi sevdiğim biriydi. Silah elimde patladı, bilerek yapmadım. Kimseye silah doğrultmadım. Kasıtlı bir eylemde bulunmadığım için tahliyemi isterim. 2 aile arasında yaşanan tartışma sebebiyle olay yeri kalabalıklaştı. Kalabalığı dağıtmak ve olayı yatıştırmak amacıyla havaya ateş etmek istedim ancak çekişme esnasında mermi yeğenim İpek'e denk geldi. Olay kazara oldu" dedi.

"Silah elimde patladı"

Azat O.'yu silahla yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık Serkan Ç., "Olay günü kimse zarar görmesin diye babamın elindeki silahı aldım ve elimde patladı. Kazara olay meydana geldi" şeklinde konuştu.

"Kardeşimden şikayetçi değilim"

Maktulün annesi Semiha Demirkıran ise "Kardeşim kızımı kasten öldürülmedi, elinde silah patladı. Kızımı kendisi büyüttü. Kardeşimden şikayetçi değilim. Kardeşim karınca bile öldürmezdi" ifadelerini kullandı.

Maktulün Emre Çiçek, şikayetinden vazgeçti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis

Sanıklardan Aydın Ç, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, oğlu Serkan Ç.'ye ise "kasten yaralama" suçundan 1 yıl hapis cezası verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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