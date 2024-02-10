Bir insan evlatlarına bunu nasıl yapar! Anne ile iki çocuğunun cesetlerinin toprağa gömülü halde bulunmasının altından yasak aşk çıktı

Hatay'da 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğunun cesetlerinin yaylada toprağa gömülü halde bulunmasının ardından gözaltına alınan şahıs cinayeti itiraf etti. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı öğrenildi.

KATİL ZANLISI, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İskenderun ilçesinde yaşayan ve 7 aylık hamile olan 33 yaşındaki Selma Abacı ve çocukları; 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ve 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı'dan 5 gün haber alınamaması üzerine JASAT ekipleri Turgay K.'yı fiziki olarak takibe aldı. Dedektif gibi iz süren ekipler, takip sonrası şüpheli şahsı gözaltına aldı. JASAT ekiplerinin başarılı sorgu çalışması sonucu Turgay K., hamile anne ve 2 çocuğu öldürdüğünü itiraf etti.

Turgay K.

ANNE VE ÇOCUKLARININ CESEDİ ÇUKURA GÖMÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Jandarma ekipleri, şahsın cesetleri bıraktığını söylediği bölgeye giderek yaptığı aramada hamile anne ve 2 çocuğun cansız bedenleri Bitişik Mahallesi Demen Yaylasında çukura gömülmüş halde bulundu. Av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen cesetler, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası morga kaldırıldı.

ÖLDÜRDÜĞÜ ÇOCUKLARIN BABASIYMIŞ

Öte yandan katil zanlısı Turgay K.'nın, Selma Abacı ile yasak ilişki yaşadığı ve öldürdüğü 2 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı. Kan donduran detayların odağındaki katil zanlısının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.