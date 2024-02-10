Üye Girişi
Haberler

Bir insan evlatlarına bunu nasıl yapar! Anne ile iki çocuğunun cesetlerinin toprağa gömülü halde bulunmasının altından yasak aşk çıktı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Hatay'da 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğunun cesetlerinin yaylada toprağa gömülü halde bulunmasının ardından gözaltına alınan şahıs cinayeti itiraf etti. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı öğrenildi.

Bir insan evlatlarına bunu nasıl yapar! Anne ile iki çocuğunun cesetlerinin toprağa gömülü halde bulunmasının altından yasak aşk çıktı

KATİL ZANLISI, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İskenderun ilçesinde yaşayan ve 7 aylık hamile olan 33 yaşındaki Selma Abacı ve çocukları; 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ve 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı'dan 5 gün haber alınamaması üzerine JASAT ekipleri Turgay K.'yı fiziki olarak takibe aldı. Dedektif gibi iz süren ekipler, takip sonrası şüpheli şahsı gözaltına aldı. JASAT ekiplerinin başarılı sorgu çalışması sonucu Turgay K., hamile anne ve 2 çocuğu öldürdüğünü itiraf etti.

Bir insan evlatlarına bunu nasıl yapar! Anne ile iki çocuğunun cesetlerinin toprağa gömülü halde bulunmasının altından yasak aşk çıktıTurgay K.

ANNE VE ÇOCUKLARININ CESEDİ ÇUKURA GÖMÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Jandarma ekipleri, şahsın cesetleri bıraktığını söylediği bölgeye giderek yaptığı aramada hamile anne ve 2 çocuğun cansız bedenleri Bitişik Mahallesi Demen Yaylasında çukura gömülmüş halde bulundu. Av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen cesetler, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası morga kaldırıldı.

Bir insan evlatlarına bunu nasıl yapar! Anne ile iki çocuğunun cesetlerinin toprağa gömülü halde bulunmasının altından yasak aşk çıktı

ÖLDÜRDÜĞÜ ÇOCUKLARIN BABASIYMIŞ

Öte yandan katil zanlısı Turgay K.'nın, Selma Abacı ile yasak ilişki yaşadığı ve öldürdüğü 2 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı. Kan donduran detayların odağındaki katil zanlısının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İskenderun Jandarma JASAT Hatay Aile İçi Şiddet Cinayet Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fatma Sevim Baltacı öldü mü, neden öldü? Fatma Sevim Baltacı kimdir? Fatma Sevim Baltacı hayatı ve biyografisi! YKS başvuruları ne zaman bitiyor 2024? YKS başvuruları son tarih ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Cemre düştü mü 2024? İlk cemre düştü mü, ne zaman düşecek? Cemre hangi tarihte düşer? Gönül Dağı Ciritçi Abdullah kimdir? Gönül Dağı Ciritçi Abdullah gerçek hayatta kim, adı ne? Survivor Berna kimdir? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Berna kaç yaşında, evli mi? Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Ocak Cumartesi 116. yeni bölüm ATV FULL İZLE! Survivor Gizem Memiç evli mi? Survivor Gizem Memiç eşi, sevgilisi kimdir? Survivor Aleyna kimdir? Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna hangi yıl, hangi sezonda yarıştı? Pazar günü fotoğrafçılar açık mı? Pazar günü fotoğrafçılar çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor? Roma - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Roma - Inter maçı nereden izlenir? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Galatasaray - Başakşehir maçı kaç kaç? Galatasaray - Başakşehir maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Bugün Galatasaray maçı var mı? 10 Şubat Galatasaray maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ? 125 cc motoru B ehliyet kullanabilir mi, 125 cc motor için hangi ehliyet? GALATASARAY – BAŞAKŞEHİR CANLI: Galatasaray – Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Başakşehir canlı yayın linki!
1000

Yorumlar (2)

Faik Yolak:

Allah akıl fikir iman versin tez zamanda acilen idam düşünülmeli

13
0
yanıtYanıtla
Ebu Huzeyfe:

Pisliği yapan sen cezayı çeken masum 2 çocuk mu ? Yazıklar olsun Allah belanı versin ! Çocuğun ne suçu var kadın zorla mı çağırdı seni gunahkar ama sen istemesen olur mu bu iş ? Adalet bu değil yasalar değişmeli !!! Bu hayvan cezasını yatıp aramızda gezemez. Milletin çocuğuna ne yapar bu onu düşünün

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title