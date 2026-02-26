Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken Kahramanmaraş'ın yanı sıra Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Osmaniye'de de hissedildi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi 4.7 büyüklüğünde depremle sallandı.
ELBİSTAN'DA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kahramanmaraş'ta korkutan bir deprem meydana geldi. Elbistan ilçesi, saat 20.17'de 4.7 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ
Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Osmaniye'de de hissedildi.
