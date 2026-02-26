Haberler

Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken Kahramanmaraş'ın yanı sıra Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Osmaniye'de de hissedildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi 4.7 büyüklüğünde depremle sallandı.

Kahramanmaraş'ta korkutan bir deprem meydana geldi. Elbistan ilçesi, saat 20.17'de 4.7 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Osmaniye'de de hissedildi.

Yorumlar (1)

Okan demir:

Gaziantep te biraz hissettik

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

