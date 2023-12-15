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Terör örgütü elebaşı Karayılan'ın korumalığını yapan teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 4 Aralık'ta düzenlenen Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın 2019'da korumalığını yapan Herekol Hezex...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 4 Aralık'ta düzenlenen Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın 2019'da korumalığını yapan Herekol Hezex kod adlı Yunus Aras olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Mardin'in Dargeçit ilçesi Alayurt Mahallesi kırsalında takibe alınan 2 teröristin, 4 Aralık'ta düzenlenen Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildiğini hatırlattı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, DNA test sonucunda Herekol Hezex kod adlı Yunus Aras olduğunun anlaşıldığını kaydeden Yerlikaya, teröristin, 2019'da Irak'ın kuzeyinde PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın korumalığını yaptığının belirlendiğini ifade etti.

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı"

Yerlikaya, terörist Aras'ın 4 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 15 güvenlik görevlisinin yaralandığı 4 terör eylemine katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hain teröristin katıldığı eylemler; Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde 4 Nisan 2017'de Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Yavşan, Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk, Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ün şehit edilmesi ve 9 güvenlik görevlimizin yaralandığı EYP'li saldırı olayı, Şırnak'ın Gabar Dağı Görmeç Üs bölgesinde 5 Mayıs 2017'de Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan'ın şehit, 2 güvenlik görevlimizin yaralandığı silahlı saldırı olayı, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde 8 Ocak 2018'de 1 güvenlik görevlimizin yaralandığı EYP'li saldırı olayı, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde 23 Şubat 2018'de 3 güvenlik görevlimizin yaralandığı silahlı saldırı olayı tespit edilmiştir. Şükürler olsun ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı."

Şehitlerin fotoğrafının yer aldığı videoyu paylaştı

Bakan Yerlikaya, terörist Yunus Aras'ın katıldığı terör eylemlerinde şehit olan güvenlik güçlerinin fotoğrafları ile jandarma operasyonlarından görüntülerin yer aldığı videoya da paylaşımında yer verdi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Murat Karayılan Jandarma PKK Güvenlik Terör Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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