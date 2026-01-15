Haberler

İstanbul'un ortasında suikast! Kurşun yağdırdılar, o anlar kamerada

İstanbul'un ortasında suikast! Kurşun yağdırdılar, o anlar kamerada
Güncelleme:
İstanbul Kağıthane'de bir otomobile otomatik silahlarla düzenlenen saldırıda Burak Tunçel hayatını kaybetti. Saldırının, yeni nesil çetelerden bir grup tarafından gerçekleştirilen suikast olduğu iddia edildi.

  • Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde bir otomobile otomatik silahla saldırı düzenlendi.
  • Saldırıda yaralanan Burak Tunçel (25) hastanede hayatını kaybetti.
  • Saldırının 'yeni nesil çeteler' olarak anılan bir grup tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde bir otomobile otomatik silahla saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan Burak Tunçel (25) kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ARACA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, saat 11.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateşte kurşunların hedefi olan araçtaki 1 kişi ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

"YENİ NESİL ÇETELER" İDDİASI

Saldırının, "yeni nesil çeteler" olarak anılan bir grubun gerçekleştirdiği suikast olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
