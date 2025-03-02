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Eşyalarını almak için geldiği sevgilisinin evinde önce darbedildi sonra gasbedildi

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Kağıthane'de şiddet gördüğü eşinden kaçarak sığınma evine yerleşen Gülcihan D, hastanede tanıştığı Mekki Kahraman'la birlikte yaşamaya başladı. Ancak Gülcihan D, iddiaya göre, başka biriyle birlikte olduğunu söyleyerek Kahraman'dan ayrıldı. Eşyalarını almak için eve gelen Kahraman, Gülcihan D'nin arkadaşı Ömer D. tarafından saldırıya uğradı. Ömer D, Kahraman'ı darbedip kimliğini gasbetti.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Harmantepe Mahallesi'nde yer alan bir evde 22 Şubat saat 22.00 sıralarında dehşet yaşandı. Edinilen bilgilere göre; evli ve 3 çocuk babası Mekki Kahraman (35) çalıştığı özel hastanede, bir süre önce şiddet gördüğü eşinden kaçarak sığınma evine yerleşen evli ve 2 çocuk annesi Gülcihan D. ile tanıştı. Birbirlerinin telefon numaralarını alan ikili, bu süre içinde görüşmeye başladı. Bir süre sonra Kahraman ve Gülcihan D. (30) aralarında anlaşarak emlakçıya gitti. Semtten bir ev kiralayan Kahraman ve Gülcihan D. birlikte yaşamaya başladı.

EVE GİRER GİRMEZ DARBEDİLDİ

Yaklaşık 3 ay sonra Gülcihan D, iddiaya göre, eşinden boşanması için Kahraman'a baskı yaptı. Aralarında yaşanan tartışmada Gülcihan D, hayatında başka birisinin olduğunu öne sürerek Kahraman'a ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine evden ayrılan Kahraman, ertesi gün eşyalarını almak için eve geldi. Kahraman daireye girdiği sırada arkasından gelen kişi onu darbetmeye başladı. Kahraman'ı döverek dışarıya çıkaran kişi kimliğini de gasbederek yaşananları kayıt altına aldı.

SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından hastaneden darp raporu alan Mekki Kahraman, emniyete giderek şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis ekipleri, Kahraman'ı darbedip ve gasbeden kişinin Ömer D. (31) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Ömer D. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Ömer D'ye "Kasten yaralama", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Yağma (gasp)" suçlarından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen Ömer D, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşyalarını almak için geldiği sevgilisinin evinde önce darbedildi sonra gasbedildiÖmer D.

HER İKİSİNDEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Diğer yandan Gülcihan D'nin Mekki Kahraman hakkında şikayetçi olduğu bilgisi edinildi. Emniyette "Kasten yaralama" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından ifadesi alınan Mekki Kahraman, savcılık kararıyla serbest kaldı. Olay nedeniyle Mekki Kahraman'ın çalıştığı hastanede işten çıkarıldığı ve bu yüzden mağdur olduğu da öğrenildi. Diğer yandan Mekki Kahraman'ın da kendisini darbeden Ömer D. ile Gülcihan D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu da öğrenildi.

"BAYILDIM, AYILDIĞIMDA BİR DAHA VURMAYA BAŞLADI"

Yaşadığı dehşeti anlatan Mekki Kahraman, "Onunla ben çalıştığım hastanede tanıştım. Numaralarımızı birbirimize verdik. Süreç ilişki durumuna geldi. Bu bayan kadın sığınma evinde duruyordu. Biz onunla tanıştık ve dışarıya çıktık. O bana, 'Ben kadın sığınma evinden çıkmak ve ev tutmak istiyorum' dedi. Gittik ve bir emlakçıdan evimizi tuttuk. Kira kontratı zaten benim üstümeydi. 2-3 ay böyle geçti birlikte olduk. Bu benden ayrılacağını söyleyince ben de 'Tamam' dedim. 'En azından geleyim eşyamı alayım' dedim. Kendisine de geleceğimi söylemiştim. Tam kapıdan içeriye girdim kapıyı kapattım ve iç kapıyı açacakken birden dış kapı açıldı. Bu şahıs geldi ve beni hem içeride hem de dışarıda darbetti. O sırada kafamı kaldırıma çarptım. O sırada 10-15 saniye bayıldım. Ayıldığımda bir daha vurmaya başladı. Sonra da videomu çekti ardından da kimliğimi aldı. Yani beni gasbetti" dedi.

"OLAYDAN DOLAYI İŞİMDEN OLDU"

Mekki Kahraman, "Ertesi günde hastaneye gidip darp raporu aldım. Emlakçıya gidip kontratı feshettim. Daha sonra karakola gittim ve beni darbeden kişiden şikayetçi oldum. Sonra bu karakola getirildi ve 'Ben ne bu beyefendiyi ne de hanımefendiyi tanıyorum' dedi. 'Beni hem darbetti hem videomu çekti hem de kimliğini aldı' dedim. Ondan sonra suç duyusunda bulundum. Şahıs gözaltına alındı ama adliyede serbest kaldı. Ben ikisinden de şikayetçiyim. Mağdur olan benim, asla kadına şiddet göstermedim. 'Beni taciz ve darbetti diye benden şikayetçi olmuş asla böyle bir şey olmadı. Kira kontratı da benim üstüme evi tahliye edeceğim en kısa süre içinde. O şahıs elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Olaydan dolayı hem işimden oldum. Bu yüzden mağdur oldum. Ceza almalarını istiyorum. Bütün her şeyi karşı taraf yaptı. Aslını astarını bilmeden yorum yapmışlar video hakkında. Gereğinin yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

Eşyalarını almak için geldiği sevgilisinin evinde önce darbedildi sonra gasbedildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHüseyin Keskin:

Bu adalet sistemine kafam almıyo suclu biri nasıl serbest kalıyo neden böyle bu sistem

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Çok fazla tanımadan hayatına birini almak doğru değil madem eşinden şiddet gördün ayrıl hemen hayatına birini alacağına ev tut kafanı dinle illa hayatınıza birini almak zorundamısınız

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Haber Yorumlarıalperen84:

kimin şeyi kimin şeyinde belli değil yazık yazık

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Haber YorumlarıEmin Tas:

Boşanmış kadın tehlikeli midir

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