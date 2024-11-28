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Kadınların gizli görüntülerini çekip parayla satan şahıs tutuklandı

Kadınların gizli görüntülerini çekip parayla satan şahıs tutuklandı
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İngiltere'nin çeşitli şehirlerinde, kadınların habersiz çekilen ve sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan videolarıyla ilgili ilk tutuklama gerçekleşti. Manchester, Londra, Liverpool ve Leeds gibi şehirlerde ortaya çıkan bu skandal videolar, bazıları ücretli abonelik sistemiyle paylaşıldı. Greater Manchester Polisi, bu tutuklamanın, ülke genelinde gece hayatında savunmasız durumdaki kadınların habersiz çekildiği viral videolarla bağlantılı ilk vaka olduğunu belirtti.

İngiltere'nin çeşitli şehirlerinde gece hayatını konu alan ve sosyal medyada viral olan kadın videoları skandalında ilk tutuklama gerçekleşti. Bradford'da bir kişi, röntgencilik ve taciz şüphesiyle gözaltına alındı.

Manchester şehir merkezinde, kadınların habersiz çekilen ve sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan videolarının ardından başlatılan soruşturma derinleşiyor. Benzer içerikler Londra, Liverpool ve Leeds gibi şehirlerde de ortaya çıkmıştı.

Manchester Evening News'in araştırması, daha müstehcen videoların ücretli abonelik sisteminin arkasına gizlendiğini ortaya çıkardı. Habersiz çekilen kadınların görüntülerini içeren videolar, aylık 13 sterlin karşılığında paylaşılıyordu.

Greater Manchester Polisi yaptığı açıklamada, "Bu tutuklama, ülke genelinde gece hayatında savunmasız durumdaki kadınların habersiz çekildiği viral videolarla bağlantılı ilk vaka. Kamuya açık paylaşılan videoların yanı sıra, ücretli hesaplarda rızasız çıplaklık ve 'upskirting' (etek altı çekim) içeren görüntüler de tespit edildi" dedi.

Polis Şefi Stephen Wiggins, her cuma ve cumartesi gecesi yaklaşık 60 polisin şehir merkezinde görev yaptığını belirterek, halka güvence verdi. Wiggins, halka açık alanlarda çekim yapmanın yasal olduğunu ancak taciz boyutuna varan davranışlara izin vermeyeceklerini vurguladı. Mağdurların online raporlama aracı veya 101 numaralı hattı arayarak başvuruda bulunabileceğini belirtti.

Kadınların gizli görüntülerini çekip parayla satan şahıs tutuklandı

Kadınların gizli görüntülerini çekip parayla satan şahıs tutuklandı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Muasır medeniyet diye kıçını yırtan rutubet beyinlilerimize duyurulur, acele edin...

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