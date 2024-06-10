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Kadın magandalar, genç kızlara dehşeti yaşattı! O anlar kamerada

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde farklı zamanlarda genç kızlara şiddet uygulayan kadın ile arkadaşı gözaltına alındı. Kadının, arkadaşı ile genç kızları darbedip küfürler savurduğu videoları da ortaya çıktı. Videoların birinde kadının, genç bir kızı saçlarından tutup tekmeleyen şüphelinin, "Çocuğuna sahip çık. 19 yaşındasın, 2 yaşında kızın var." diyerek darp ettiği görüntülendi. Başka bir videoda ise zanlının sokak ortasında genç kızı darbedip, "Seni öldürürüm." dediği duyuldu.

Kocaeli'de farklı tarihlerde genç kızlara şiddet uygulayarak, küfür ve tehdit eden Bahar K. ile arkadaşı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Genç kızların darp edildiği görüntüler ise büyük tepki çekti.

Körfez'de ikamet ettiği öğrenilen Bahar K.'nin farklı zamanlarda genç kızlara şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kadın magandanın genç kızlara dehşeti yaşattığı anlar kamerada: 'Öldürürüm seni'

"19 YAŞINDASIN, 2 YAŞINDA KIZIN VAR"

Sokak ortasında çekilen görüntülerin birinde, genç bir kızı saçlarından tutup tekmeleyen şüphelinin, "Çocuğuna sahip çık. 19 yaşındasın, 2 yaşında kızın var." diyerek darp ettiği, yanındakilerin de bir süre müdahale etmeyerek, olan biteni izlediği anlar yer aldı. Görüntülerin devamında Bahar K.'nin kızı yere atarak yeniden tekmelediği ve saçlarından tutarak kaldırdığı, yanında bulunan bazı kişilerin de, "Bahar tamam." diyerek olayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

"ÖLDÜRÜRÜM SENİ"

Aynı zamanda görüntülerde, zanlının sokak ortasında genç kızı darp ettikten sonra, "Bak seni uyarıyorum. Bir dahakine aynaya bakamazsın. 'Sana vurmayacağım' dedim. Küçücüksün. Benim sevgilim var, bunun da sevgilisi var. Körfez'de bir tanesine denk gelirsen öldürürüm seni. Ben ömrünü vermişim. Yemin ederim öldürürüm seni." diyerek tehdit ettiği duyuldu.

Kadın magandanın genç kızlara dehşeti yaşattığı anlar kamerada: 'Öldürürüm seni'

"KİM KURTARACAK SENİ BURADAN?"

Evde çekilen bir diğer görüntüye ise Bahar K.'nin başka bir kızın kafasına vurup, "Kim kurtaracak seni buradan?" ifadelerini kullanarak küfür ettiği, şiddet gören genç kızın ise korku dolu bakışlarla "Abla tamam sakin ol." dediği anlar yansıdı.

"KÖRFEZ'İN ÇOCUKLARINDAN UZAK DURACAKSIN"

Yine ev ortamında kaydedilen bir başka görüntüde de zanlının bu kez de farklı bir kıza psikolojik baskı uyguladığı görüldü. Başka kişilerin de bulunduğu ev ortamında baskı altına alınan kızın, "Tamam abla ben zaten onu her yerden engelledim." dediği, Bahar K'nin de, "Tanımayacaksın zaten. Körfez'in çocuklarından uzak duracaksın. Bir araştır. Belki karısı var, belki sevgilisi var." diyerek genç kızı korkuttuğu anlar cep telefonun kamerasıyla kaydedildi.

Kadın magandanın genç kızlara dehşeti yaşattığı anlar kamerada: 'Öldürürüm seni'

"KALK, NEFES ALAMIYORUM"

Bir diğer görüntüde ise darp edilen başka bir kızın nefes nefese kaldığı görüldü. Bahar K'nın üzerine çıkarak sorular sorduğu, şiddet gösterdiği kızın da, "Kalk, nefes alamıyorum" dediği duyuldu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şiddet görüntülerinin bugün sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahar K. ile G.K'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz şüphelilerin emniyete getirildiği anların fotoğrafını, "Gereği yapıldı." notuyla paylaştı.

Kadın magandanın genç kızlara dehşeti yaşattığı anlar kamerada: 'Öldürürüm seni'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (3)

pakize Can:

Şimdi içeride kim kurtaracak bunları artık engelli bireyler bunlar :)

6
1
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şahabettin Ayyıldız:

Eskisi gibi itibar görmeyince böyle şeyler olabilir

3
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Caner Alp:

İtibar değilde rağbet görmüyor gibi geldi bana

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