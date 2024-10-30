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Kadın doktoru odasına kilitleyip makas ve ısıtıcıyla 12 yerinden yaraladı

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İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde bir hasta yakını, çocuğunun durumu hakkında görüşmek istediği kadın doktoru önce odaya kilitledi ardından makas ve su ısıtıcısıyla saldırdı. Doktor, baş, yüz, sırt ve boyun olmak üzere toplamda 12 yerinden yaralandı. Gözaltına alınan saldırganın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde kadın doktor bir hasta yakını tarafından korkunç bir saldırıya uğradı. Doktorun, hasta yakını kadın tarafından darbedilmesinin ardından yaşananlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

KADIN DOKTORUN ODASINA GİRİP KAPIYI KİLİTLEDİ

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde Anne F.E.S, hastanede daha önce tedavi gören, çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğine yatışı yapılan çocuğunun durumuna ilişkin Uz. Dr. A.A.A. ile görüşmek istedi. Geçmişte çocuk yoğun bakım kliniğinde tedavisi sırasında çocuğunun kolunun kırıldığı ve ilgilenilmediğini iddia eden F.E.S, kadın doktorun odasına girerek kapıyı kilitledi.

Kadın doktoru odasına kilitleyip makas ve ısıtıcıyla 12 yerinden yaraladı

MAKAS VE SU ISITICISIYLA DARBETTİ

Çıkan tartışmada şüpheli odada bulunan makas ve su ısıtıcısıyla doktor A.A.A'yı darbetti. Şüpheli, odanın kapısını açmasının ardından güvenlik görevlilerince kontrol altına alındı. "Beyaz Kod" butonuna basılması sonucu olay yerine hastane polisi çağrıldı.

Kadın doktoru odasına kilitleyip makas ve ısıtıcıyla 12 yerinden yaraladı

DOKTOR 12 YERİNDEN YARALANDI

Baş, yüz, sırt ve boyun olmak üzere toplamda 12 yerinden yaralanan, ilk müdahalesi hastanenin acil servisinde yapılan doktor tedavi altına alındı.

Kadın doktoru odasına kilitleyip makas ve ısıtıcıyla 12 yerinden yaraladı

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E.S, burada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Davaya müdahil olan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün şüpheli hakkında verilen karara itiraz ettiği öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da karara itirazda bulundu. Doktorun darbedilmesinin ardından hastanenin koridorlarında yaşanan olaylar da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kadın doktoru odasına kilitleyip makas ve ısıtıcıyla 12 yerinden yaraladı
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Şehir Hastanesi İstanbul Hastane 3-sayfa Sağlık Güncel Hukuk

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Yorumlar (19)

HACER İlhan:

Konuyu düzgün yazın bence, neden doktoru derbetmiş...Yapılan hataya doğru demiyorum ama, bazen soru soruyorsun cevap bile vermeyen doktorlar var. Hastayı çileden çıkarıyorlar.. Sadece diploma üzerinde doktor olanlar olunca bunlarda kaçınılmaz oluyor..

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Erdem Sen:

adalet sadece mahkeme duvarlarinda yazan bir yazidan ibarat oldu ulkemizde..

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Sami İşgören:

serbest bırakılmış:))şaşırdıkmı tabiki hayır devamını bekleriz diye de kesin uyarmışlardır adamı.

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Demir Acer:

Serbest birakilmis aferin o savciya hakime devleti masraftan kurtarmislar zaten ceza evleri tika basa dolu, eskiden bu gibi suclarin caydirici cezalari vardi parasizliktanmi butce yetmezligindenmi ne yazikki 50 tane suc dosyasi olani bile sokaga saliyorlar ve ulkede adelet var diyorlar evet adalet var kime tabiki suclulara var, hakimi savciyi kutlamak lazim aferin.

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Ser_hat:

12 yerinden yarala sonra adli kontrolle serbest kal.yakında öldürenlere de serbestlik gelir.

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otrak steinberg:

O doktordan bundan sonra hizmet bekleyemezsin Hakim bey!

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Vodafone KARDELEN:

şakamı bu

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Güven önemlş:

serbest kalırsa yine yapar. bir gün ucu herkese dokunur. 1 ay misafir olaydı bari

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Halit Abdullah:

Adaletinize t***Tim.. 12 yerinden yaraladı ve adli kontrol şartıyla serbest. Yazıklar olsun

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orhan duz:

sosyal curume etkılerı kısmet

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