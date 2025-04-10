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Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı
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Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit içerikli mesajlar gönderen ve failleri öven 5 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahıslardan 4'ünün çocuk olduğunu belirtti.

İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüphelilerle ilgili polis harekete geçti. Yapılan çalışmalarda 5 şüpheli kısa sürede yakalandı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı

"MİNGUZZİ'NİN AİLESİNİ TEHDİT EDEN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı.

ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü ÇOCUK

4'ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi. Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın acılı annesi Yasemin Hanım'ı telefonla arayarak bir kez daha acısını paylaştık. Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum."

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı

NE OLMUŞTU?

24 Ocak Cuma günü yaşanan olayda Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. Yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti. Mattia Ahmet Minguzzi 14 gün yaşm mücadelesi verdikten sonra hastanede hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi. 18 yaşındaki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar bugün hakim karşısına çıkıyor.

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Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıÇetin Tugtag:

devlet devletliğini göstersin.. cumhurbaşkanının “ben bu davanın takipçisim “ dediği bir davada katledilen. bir gencin ailesini tehdit etmek , mezarını tahrip etmek ne büyük bir eşkiyalık.. bir kişiye bile taviz veren savcı ve hakime bu ülkenin ihtiyacı olamaz.. bu milleti çetelerin insafına terketmeyiniz.. çivisi çıkar yoksa bu milletin

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

kazığa oturtun

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Haber Yorumlarıseennu:

Suça sürüklenen çocuk diye bir şeymi var yahu tehtit mesajı atabiliyorsa bu zibidiler suçamı sürüklenmiş oluyor.

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Haber YorumlarıEnes:

Bunlar garibanı bulduğu zaman eşkıya gibi saldıran tipler ..bir çok aile bu tipler yüzünden dağılıyor helak oluyor . Şehir eskiyalarini bir kafeste toplayıp ülkeye huzur getirilmesi gerekiyor

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