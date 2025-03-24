Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Sahrayıcedit Mahallesi'nde bahşiş almak için bir binaya giren davulcu, asansöre tuvaletini yaptı.

KAMERAYA YANSIDI

O anlar asansörün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"KAMERAYI TAKMAMIZIN ASIL SEBEBİ, APARTMANIN ASANSÖR KABİNLERİNE DÜZENLİ OLARAK BİRİLERİNİN İDRARINI YAPMASIYDI"

Olayla ilgili konuşan blok yöneticisi Alper Üstündağ, "Dört sene önce yönetici olarak göreve geldik. Dört sene önce geldiğimizde apartman 42 senelik olmasına rağmen kameraya izin verilip verilmemesi konusunda tartışmalar vardı. Kamerayı takmamızın asıl sebebi, apartmanın asansör kabinlerine düzenli olarak birilerinin idrarını yapmasıydı. Biz kamerayı taktıktan sonra bunun önüne geçtik ve uzun süredir böyle bir olay yaşamıyorduk" dedi.

"2025 YILINDA BİR DAVULCUNUN ASANSÖR KABİNİNE GELİP İDRARINI YAPMASI KADAR SAÇMA BİR ŞEY OLAMAZ"

Yaşanan olayın çok talihsiz olduğu belirten Üstündağ, "Apartmana giren bir davulcunun asansör kabinine idrarını yapması gerçekten çok talihsiz bir durum. İnsanların ne yapmak istediklerini, konuyu nereye vardırmak istediklerini bilmiyoruz. 2025 yılında bir davulcunun asansör kabinine gelip idrarını yapması kadar saçma bir şey olamaz. Sorumlulukların en alttan başlaması gerektiğini düşünüyorum. Davul sesi duymamamıza rağmen onların gelip para toplamasına anlayış gösteriyorum. Ancak apartman sakinlerinin belki de para vermemesi nedeniyle böyle bir tepki göstermek son derece terbiyesizce ve saygısızca. Umarım insanlarımız biraz daha sorumluluk sahibi ve bilinçli olur. Böyle bir olayı asla kabul edemiyorum. Bir davulcunun apartmana girip para toplamaya çalışması, istediği parayı alamayınca da asansör kabinine idrarını yapması gerçekten çok büyük saygısızlık. Hem yazık hem de günah. Üstelik bunu iftar vaktinde yaparak görevlimize büyük bir yük bindirdi. Görevlimiz iftar saatinde onun yaptığı idrarı temizlemek zorunda kaldı. Davulcu, bu hareketiyle bir başkasının hakkına girmiş oldu." şeklinde konuştu.