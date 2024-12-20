Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti
Türk-İş'in teklifine göre hesaplandı! İşte kalem kalem yeni maaşlar
DEM Parti heyeti ile Öcalan arasında yapılacak görüşmenin tarihi netleşti
DEM Parti ile Öcalan arasındaki görüşmenin tarihi netleşti
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
2024'te en çok haber olan siyasi parti liderleri
Siyasetin nabzını tutan rapor! Zirvedeki isim fark attı

Kaçan Şüpheliyi Vuran Polise 25 Yıl Hapis Cezası

Kaçan Şüpheliyi Vuran Polise 25 Yıl Hapis Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de 'dur' ihtarına uymadığı için kaçan şüpheliyi vurarak ölümüne sebep olan polis memuru, duruşmada pişman olduğunu belirterek 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaçan şüpheliyi vuran polise 25 yıl hapis

"Bu kazada taraf olmak istemezdim, pişmanım"

KOCAELİ - Kocaeli'de "dur" ihtarına uymayarak plakasız motosikletiyle kaçtığı iddia edilen şüpheliye ateş ederek ölümüne sebep olan polis memuru son kez hakim karşısına çıktı. Son sözünde, "Bu kazada taraf olmak istemezdim, pişmanım" diyen sanık, 25 yıl hapse çarptırıldı.

Olay, 13 Eylül 2024'de Gebze'deki Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Kerem Uzun, plakasız motosikletiyle seyir halindeyken polisin "dur" ihtarına uymadı. Motosikletiyle kaçmaya çalışan Uzun'a polis İ.S. tarafından ateş edildi. Kurşunun isabet ettiği Uzun motosikletinden düştü. Hastaneye kaldırılan Uzun, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ateş eden polis memuru İ.S. ise tutuklandı.

Tutuklu sanık İ.S.'nin Gebze 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu. Mütalaada; toplanan deliller, dinlenen müştekiler, tanıkların beyanları, CD çözüm tutanağı, ölü muayene ve otopsi tutanağı, Adli Tıp Kurumu ve kriminal raporları dikkate alındığında, sanığın "olası kastla adam öldürme" suçunu işlediğinin tespit edildiği belirtilerek, "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

"Sanık kendisine verilen emir ve talimatlara uymamıştır"

Müşteki avukatı, olay anında sanığın elini havaya paralel şekilde kaldırarak ateş ettiğini ifade ederek, "Olayda doğrudan kasıt vardır. Sanık bir takım düşüncelerle hareket ederek doğrudan kasıtla müteveffayı öldürmüştür. Hatta sonradan olay yerine gelen ekip arkadaşlarından motosikleti kullanan tanık beyanlarında da sanığın panik halinde olduğundan bahsetmiştir. Sanık deneyimli bir polis memurudur. Kendisi Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'na aykırı şekilde hareket etmiştir. Kendisine verilen emir ve talimatlara uymamıştır" dedi.

"Mütalaayı kabul etmiyoruz"

Sanık avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini ve ayrıntılı şekilde savunma dilekçesi sunacaklarını belirterek, "Biz gerek iddianamedeki gerekse mütalaadaki olayın oluş şekline dair anlatımları kabul etmiyoruz. Ceza yargılaması gerçeğin ortaya çıkması için yapılan yargılamadır. Dosya içindeki kamera görüntülerini geçen celse hep beraber izledik. Siz sanığa görüntüleri sordunuz, silahın hangi anda patladığını sordunuz. Sanık da kendi durumunu ifade etti. Sanığın elini yere paralel şekilde tutmuş olması, paralel tuttuğu anda silahını ateşlediği anlamına gelmez. Silahın patladığı an muğlaktır. Olay müvekkilin söylediği şekilde gerçekleşmiştir. Elini paralel tuttuğu anda atış yapmamış, silahını dolduruş yaptığı sırada silah patlamıştır" şeklinde konuştu.

Suçun kasten öldürme değil, taksir kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen sanık avukatı, "Müvekkil, 'Müteveffa ölürse ölsün' kastıyla hareket etmemiştir. Zira silahında 13-14 adet mermi bulunmakla birlikte sadece 1 el ateş etmiştir. Öncesinde ikisi arasında husumet yoktur, karşılıklı iletişimleri de yoktur" diye konuştu.

"Bu kazada taraf olmak istemezdim"

Son sözü sorulan tutuklu polis memuru, "Bu kazada taraf olmak istemezdim. Olay nedeniyle pişmanım. Kerem'in ailesine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. Sanık İ.S., tutukluluk halinin kaldırılmasını da talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, İ.S.'yi "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına hükmetti.

"Kararın yanlış olduğu düşüncesindeyiz"

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan sanık avukatı Azad Ölmez, "Duruşmada 25 yıllık bir cezaya hükmedildi. Takdir mahkemenindir ancak gerekli itirazlarımızı yapacağız ancak kararın yanlış olduğu düşüncesindeyiz. İçeride çok gergin bir ortam yoktu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
img

Dybala için bir Süper Lig devi daha devrede
img

Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
img

Siyasetin nabzını tutan rapor! Zirvedeki isim fark attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıla bebeğin iddianamesinde kan donduran detaylar: Anne kanlı bezi çöpe atmış
Sıla bebeğin iddianamesinde kan donduran detaylar
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gelen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
Suriye'nin yeni bayrağı 24 saat süren mesailerle Türkiye'de üretiliyor
Esad sonrası paraya para demiyorlar
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Son Dakika Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Aralık Ayaş, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 20-21 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti 81. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Aralık Büyükçekmece, Kartal, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Turgut Toydemir öldü mü, neden öldü? KOSKİ Konya su kesintisi! 20-21 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! BUSKİ Bursa su kesintisi! 20-21 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 21 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 81. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 20 Aralık Canlı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.