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Yaklaşık yarım asır boyunca idam edilmeyi beklerken ne olduğuna inanamadı!

Yaklaşık yarım asır boyunca idam edilmeyi beklerken ne olduğuna inanamadı!
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Japonya'da 1966 yılında Iwao Hakamata isimli boksör, 4 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı. Delil yetersizliği nedeniyle idamı gerçekleştirilemeyen boksör, 46 yıl boyunca hapiste ölümünü bekledi. Hakamata'nın davası nihayet sonuçlandı ve beraatına karar verildi. Mahkeme, 88 yaşındaki Hakamata'dan özür diledi.

Japonya'da 1966 yılında 4 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan boksör, delil yetersizliği nedeniyle infaz edilemedi. 46 yıl boyunca hapiste ölümünü bekleyen Iwao Hakamata isimli boksörün yargılandığı dava, yaklaşık yardım asırdan sonra sonuçlandı ve beraat etti. Mahkeme 46 yıl boyunca idamını bekleyen ve şu an 88 yaşında olan Hakamata'dan 'özür' diledi.

Japonya'nın Shizuoka eyaletinde 1966 yılında 4 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkum edilen ancak 46 yıl hapiste ölümü bekledikten sonra delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan 88 yaşındaki eski boksör İwao Hakamata'nın yeniden yargılandığı davada karar verildi.

Yaklaşık yarım asır boyunca idam edilmeyi beklerken ne olduğuna inanamadı!

KANITLARIN UYDURMA OLDUĞUNA KARAR VERİLDİ

Shizuoka Bölge Mahkemesi, Hakamata'nın olay sırasında giydiği iddia edilen beş parça kıyafet ve polisin zorla ifade alması da dahil "uydurma kanıtların" soruşturma dosyasında yer aldığına hükmederek Hakamata'nın beraatine karar verdi. Kararın ardından Hakamata'dan özür dileyen Mahkeme Başkanı Koshi Kunii, "Mahkeme olarak davanın bu kadar uzun sürmesinden dolayı gerçekten üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Ekim ayında başlayan yeniden yargılama davasında Hakamata'yı duruşmalarda temsil eden 91 yaşındaki kız kardeşi Hideko Hakamata ise kararın ardından yaptığı açıklamada, "Beraat ettik. Yıllar boyunca bize destek olan herkese teşekkür ederiz" dedi. Kararın ardından gözlerin çevrildiği Shizuoka Valiliği Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada ise, kararın detaylı olarak incelenmesinin ardından kamuoyuna gerekli açıklamanın yapılacağı belirtildi.

Yaklaşık yarım asır boyunca idam edilmeyi beklerken ne olduğuna inanamadı!

İŞKENCE ALTINDA İFADE VERDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ


Shizuoka'da bir fabrikada üst düzey yönetici olan Fumio Hashiguchi 30 Haziran 1966'da eşi ve iki çocuğuyla birlikte ölü bulunmuş, fabrikada yatılı olarak çalışan Hakamata ise cinayetlerden 2 ay sonra tutuklanmıştı. İlk ifadesinde cinayet, soygun ve olay mahallindeki yangından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eden Hakamata, daha sonra ise işkence altında ifade verdiğini iddia ederek suçsuz olduğunu savunmuştu. 1968'de idama mahkum edilen Hakamata, 2014'te delil yetersizliği şüphesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Suçsuz olduğunu kanıtlamak üzere ailesi ile birlikte hukuk mücadelesi başlatan Hakamata'nın çabaları geçen yıl sonuç vermiş, Tokyo Yüksek Mahkemesi delil yetersizliği nedeniyle Hakamata'nın yeniden yargılanmasına hükmetmişti. Ayrıca Hakamata'nın cezaevine geri gönderilmemesi yönündeki alt mahkeme kararı da onanmıştı. Hakamata, idam cezası aldıktan sonra hapishanede en uzun süre infazını bekleyen mahkum olarak biliniyordu.

Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

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