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Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı

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Japonya'nın Haneda Havalimanı'nda, Japon Havayolları'na ait bir uçağın iniş sırasında lastiği patladı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olayın ardından pist 25 dakika süreyle hava trafiğine kapatıldı ve 15 uçuşta gecikme yaşandı. Aynı uçakla bugün gerçekleştirilmesi beklenen 2 uçuş ise iptal edildi.

Japon Havayolları'na ait bir yolcu uçağının lastiği Haneda Havalimanı'na iniş yapıldığı sırada patladı.

İNİŞ SIRASINDA PATLADI

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü. Japon Havayolları'na (JAL) ait olan ve Ishikawa eyaletindeki Komatsu Havalimanı'ndan kalkan JL182 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağın sol lastiklerinden biri iniş sırasında patladı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Uçak yaşanan kazaya rağmen inişini 09.25 dolaylarında güvenli bir şekilde tamamlarken, olay sırasında uçakta bulunan 65 yolcu ve mürettebattan ölen ya da yaralanan olmadı. Taksi yoluna çekilen uçağın, lastik değişiminin yapılmasının ardından aprona yanaştığı belirtildi.

UÇAĞIN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, pistin yaklaşık 25 dakika süreyle hava trafiğine kapatılması nedeniyle 15 uçuşta gecikme yaşandığı açıkladı. Aynı uçakla bugün gerçekleştirilmesi beklenen 2 uçuşun ise iptal edildiği bildirildi. Kazanın nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.

Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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