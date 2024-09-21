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Jandarma Kıdemli Albay Naim Tavlı, Nişan Töreninde Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Jandarma Kıdemli Albay Naim Tavlı, Nişan Töreninde Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
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Ankara'da oğlunun nişan töreninde kalp krizi geçirerek hastanede hayatını kaybeden Jandarma Kıdemli Albay Naim Tavlı, memleketi Sakarya'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da oğlunun nişan töreninde kalp krizi geçirerek hastanede hayatını kaybeden Jandarma Kıdemli Albay Naim Tavlı, memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ağustos ayında İl Jandarma Komutanı Yardımcısı olarak Diyarbakır'a atanan Jandarma Kıdemli Albay Naim Tavlı (51), dün akşam saatlerinde Ankara'da oğlunun nişan cemiyetinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Albay Tavlı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi Memleketi Sakarya'ya getirilen Tavlı için Karasu ilçesi Limandere Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip tören düzenlendi. Törenin ardından Tavlı, Limandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Karasu İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi'nin kıldırdığı cenazeye; Sakarya Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Sakarya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Hakan Sayılan, Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, ilçe protokolü ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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