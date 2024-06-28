İzmir ve Manisa'da 'Işıkkent Çetesi' operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

İzmir ve Manisa illerinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve 'Işıkkent Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde ve mühimmat ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Manisa illerinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve 'Işıkkent Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, 6136 SKM, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, kabul etmek veya bulundurmak, suça azmettirme, hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını örgütlü olarak işledikleri belirlenen şüpheliler tespit edilirken, 13 farklı adrese yönelik yapılan baskınlarda aralarında suç örgütünün ele başının da bulunduğu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Av tüfeği ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet av tüfeği, ele geçen silahlara ait çok sayıda mühimmat, çok miktarda uyuşturucu içerikli ilaç ve usulsüz yazılmış renkli ilaç reçeteleri ele geçirildi. Ayrıca, hakkında 29 ayrı suç kaydından 8 yıl kesinleşmiş cezası bulunan B.Ç. isimli şüpheli de icra edilen operasyonda yakalandı. - İZMİR