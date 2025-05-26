Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı

Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı
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Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı
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İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda bir künefe zinciriyle bağlantılı 33 kişi gözaltına alınırken firmayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Operasyon düzenlenen firmanın Antiochia Künefe işletmesi olduğu öğrenilirken şüphelilerin belirlenen adreslerinde yapılan aramalarda; bir miktar mevduat ve ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PYD'nin güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir künefe zinciri ile ilgili çalışma yaptı.

BU SABAH HAREKETE GEÇİLDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) elde edilen verilerin incelemesinde örgüt adına fon toplayan veya sağlayan, ifade ile teşhislerde adı geçen ayrıca örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyal incelemesinde suç unsurları tespit edilen 41 şüpheliye yönelik bu sabah harekete geçildi.

İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin belirlenen adreslerindeki aramalarda; 100 bin TL, 33 cumhuriyet altını, 2 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi.

Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı

7 ŞÜPHELİ YASA DIŞI YOLLARDAN YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 7'sinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı belirlendiği belirtildi. Ayrıca yurt içinde olduğu tespit edilen diğer 1 şüphelinin de yakalanması çalışmalar sürüyor.

OPERASYONLA İLGİLİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Emniyet'in operasyon düzenlediği künefe zinciriyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. 33 şüphelinin gözaltına alındığı firmanın 'Antiochia Künefe' olduğu öğrenilirken emniyetin Antiochia isimli işletme ve bu işletme ile bağlantılı şahıslara yönelik ilk operasyonu 24 Aralık 2024 günü gerçekleştirdiği ifade edildi.

Operasyon kapsamında 18 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 tüfek, yüklü miktarda mevduat ile kıymetli evrakların yanı sıra çok sayıda dijital materyal ile dokümana el konulduğu aktarıldı. Ayrıca gözaltına alınan 18 şüphelinin 13'ünün tutuklandığı, 5'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

...karlı işletmelere oleeyyyy

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Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

33 kişiden 100bin TL mi çıkmış :D

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