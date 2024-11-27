Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek

CHP lideri Özel'in beklediği izin çıktı! Cuma günü ziyaret edecek

 Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz

Aileden Enes'in arkadaşına: Bunu söylersen seni koruruz

 Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden aday olabilir mi? En yakınındaki isim formülünü verdi
Rusya tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak

Rusya tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak

İzmir'de Uyuşturucu Tacirlerine Şok Baskın: 2 Tutuklama

İzmir'de Uyuşturucu Tacirlerine Şok Baskın: 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menemen ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, dağlık alanda yaşayan uyuşturucu tacirleri yakalandı. 4 kişi gözaltına alınırken, 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde yakalanmamak için dağlık alanda yaşayan uyuşturucu tacirleri, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok baskında yakayı ele verdi. Olayda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin desteğiyle, polise yakalanmamak için Menemen ilçesi Asarlık Mahallesi'nde dağlık alanda yaşayan uyuşturucu tacirlerini tespit etti. Şüphelileri yakalamaya yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi. Adreste yapılan aramada, uyuşturucu maddelerin yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

14 farklı suçtan aranıyordu

Operasyon kapsamında, 14 adet farklı suçtan, 11 yıl 3 ay cezası bulunan ve aranan Ö.C. (38), 12 adet farklı suçtan 18 yıl cezası bulunan ve aranan M.C. (24), şüpheli şahıslardan uyuşturucu madde temin etmeye gelen ve yakalanan M.T.(30) ve B.Ç. (28) isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.C. ve M.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken M.T. ve B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Arka Sokaklar'ın yıldızından RTÜK'ün cezasına tek cümlelik yorum
img

Rusya'dan dikkat çeken hamle: Yıl sonuna kadar tüm alımları doldurdu
img

Yıllar sonra ortaya çıkıp kendisine yapılan ahlaksız teklifi anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dinamo Zagreb Borussia Dortmund CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Dinamo Zagreb Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Celtic Club Brugge CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Celtic Club Brugge maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bologna Lille CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bologna Lille maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Aston Villa Juventus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Aston Villa Juventus maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ankara okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Ankara'da okul yok mu (Ankara Valiliği Açıklaması)? Samsun okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Samsun'da okul yok mu (Samsun Valiliği Açıklaması)? Sturm Graz Girona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sturm Graz Girona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Van okullar tatil mi? SON DAKİKA 28 Kasım Perşembe İpekyolu, Edremit, Tuşba okul yok mu (Van Valiliği Açıklaması)? Kızılyıldız Stuttgart CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kızılyıldız Stuttgart maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Nevşehir okullar tatil mi? SON DAKİKA 28 Kasım Perşembe Nevşehir'de okul yok mu (Nevşehir Valiliği Açıklaması)? Erzurum okullar tatil mi? SON DAKİKA 28 Kasım Perşembe Erzurum'da okul yok mu (Erzurum Valiliği Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.