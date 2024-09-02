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İzmir'de seri cinayetler işleyen zanlının geçmişi ortaya çıktı

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İzmir'in Torbalı ilçesinde taksi şoförünü öldürüp gasbettikten sonra bir market çalışanını öldüren ve daha sonra da Karabağlar ilçesinde bir kişiyi öldüren zanlının, yakın zamanlarda 2 kişiyi daha yaraladığı ortaya çıktı. Zanlının uyuşturucu bağımlısı olduğu ve uyuşturucu parası bulabilmek için bu olayları gerçekleştirdiği belirtildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde taksi şoförünü öldürüp gasbettikten sonra bir market çalışanını öldüren daha sonra da Karabağlar ilçesinde bir kişiyi öldüren zanlının, yakın zamanlarda 2 kişiyi daha yaraladığı ortaya çıktı. 20 sene önce işlediği cinayetten de hüküm giydiği ve cezaevinden tahliye olduktan sonra yeniden bu olayları gerçekleştirdiği belirlenen zanlının, uyuşturucu bağımlısı olduğu ve uyuşturucu parası bulabilmek için olayları gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde, bir süre önce beraber cezaevinde kaldığı Arif Karabacak'ın kullandığı 35 AP 582 plakalı taksiye binen Bülent Şengün (37), Yazıbaşı Mahallesi'nde gitti. Yanında tabanca bulunan Bülent Şengün, üç çocuk babası taksici Karabacak'ı bir tarlada gasbettikten sonra tabancayla ensesinden vurdu. Şengün daha sonra takside bulunan paraları alarak kaçtı. Yola çıkan Bülent Şengün, bu sefer sürücüsü öğrenilemeyen 35 AP 6716 plakalı bir hafif ticari aracı gasbederek bu araçla Fevzi Çakmak Mahallesi'ne gitti bir markete girdi. Marketi de soymaya çalışan Şengün, kendisine direnen market çalışanı 16 yaşındaki İlayda Algar'ı tabancayla vurarak kayıplara karıştı.

Bir cinayet de Karabağlar'da işledi, uyuşturucularla yakalandı

Marketteki olayın ardından gasbettiği hafif ticari araçla Karabağlar ilçesine giden Şengün, Paşaköprü Mezarlığı yakınında bir ATM'den para çeken Engin K.'yı da gasbederek kendisini tabancayla vurdu. Daha sonra Gümüldür istikametine doğru araçla kaçtığı öğrenilen Bülent Şengün, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bülent Şengün'ün üzerinde arama yapılan aramada, 'ecstasy' olarak bilinen 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin olayları gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.

2 kişiyi daha yaralayıp gasbetmiş

Öte yandan Bülent Şengün'ün 27 Ağustos günü Torbalı da bir akaryakıt istasyonunda pompacının 10 bin TL'sini darp ederek gasp ettiği ardından bir sonraki eylemlerini 31 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği öğrenildi. Şengün, Torbalı'da taksici ve market çalışanını vurduktan sonra dün gece saatlerinde Karabağlar Aydın Mahallesi'nde ATM'den para çeken Ali S.'yi takibe alarak aracına binmesini bekledi ve ardından yolcu kapısını açıp yanına oturdu. Tabancasıyla Ali S.'yi tehdit edip, kenti dehşete düşüren katilin kendisi olduğunu söyledi. Dehşete kapılan Ali S. kornaya basıp yardım çığlıkları atınca araçtan inen Bülent Şengün kaçtı. Buradan Paşaköprü Mezarlığına gelen Şengün, Engin K.'yı da gasbedip, tabancayla vurdu. Şengün, Engin K.'nin cebinden araba anahtarını alıp Gaziemir'de bulunan Optimum Alışveriş Merkezine gitti. Burada da bir vatandaşın darp ederek parasını gasp etti.

Uyuşturucu parası için eylemleri gerçekleştirmiş

Gözaltına alınan Bülent Şengün, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının cezaevindeyken uyuşturucuya bulaştığı, para bulmak için çalıştığı işlerde başarılı olamamasının ardından uyuşturucu parası için gasp ve cinayet suçlarını işlediğini söylediği öne sürüldü.

Daha önce de cinayetten hüküm giymiş

Ayrıca Bülent Şengün'ün 2004 yılında cinayet işlediği, zanlının arkadaşı İ.D. ile birlikte Torbalı'nın tanınmış simalarından Salih Şahin'i parası için öldürdüğü ve bu suçtan ömür boyu hapse mahkum edildiği ortaya çıktı.

2 ölü, 3 yaralı

Öte yandan, Bülent Şengün'ün gasbettiği Arif Karabacak ile ATM'den para çeken Engin K.'nın yaşamını yitirdiği, market çalışanı İlayda Algar'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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