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Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

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İzmir'in Bornova ilçesinde bir ortaokulda, okul bahçesinde şampanya patlatan ve okul içerisinde alkol içen okul idaresi ve öğretmenler hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi.

Geçtiğimiz Haziran ayında Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulundaki mezuniyet töreninde, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişinin okul bahçesinde şampanya patlattığı görüntünün ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Okuldaki tepki çeken görüntülerin ardından yeni bir video ortaya çıktı.

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntüde öğretmenlerin okul içerisinde dans ederek şampanya içtikleri görüldü. Öğretmenlerin okul içerisinde içki içtiği görüntüler de yine veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

10 EĞİTİMCİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmanın ardından görüntüdeki 6'sı öğretmen 4'ü okul idarecisi 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "İlimiz Bornova ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulunda 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

İşte büyük tepki çeken o andan kareler;

İzmir'de Ortaokulda Alkol Skandalı: 10 Eğitimci Görevden Uzaklaştırıldı

İzmir'de Ortaokulda Alkol Skandalı: 10 Eğitimci Görevden Uzaklaştırıldı

İzmir'de Ortaokulda Alkol Skandalı: 10 Eğitimci Görevden Uzaklaştırıldı

Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

dua etseler ödül verirlerdi yazık ya ne var bunda kutlama yapılıyor beynszler akgzenler

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Haber YorumlarıMülayim:

demek ki şampanya sahteymiş:))))

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Haber YorumlarıKadir Kurak:

niye yaa ? Laiklik elden gidiyeeeeaahhh.

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