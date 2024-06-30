Üye Girişi
Haberler

İzmir'de orman yangınına neden olan kişi tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde sigara izmariti atarak çıkan orman yangınına neden olan kişi tutuklandı. Yangınlar sonucunda onlarca hektarlık alan küle döndü.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, sigara izmariti atarak makilik alanda orman yangınına neden olan kişi tutuklandı.

İzmir'in Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde dün başlayan orman yangınları, onlarca hektarlık alanı küle çevirmişti. Yangınlar, havadan ve karadan yoğun müdahalelerle saatler süren çalışmalarla kontrol altına alınabildi.

Toplam 6 kişi gözaltındaydı

Menderes'teki yangın hobi bahçesinden kaynaklı çıkarken, Çeşme'deki yangın ise sigara izmaritinden meydana geldi. Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde 50 hektar alanı küle çeviren yangında, sigara izmaritini atan O.İ. isimli şahıs gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Öte yandan, Menderes'te hobi bahçelerinden çıkan yangın nedeniyle 5 kişi gözaltına alınmıştı. 5 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla salıverilirken, 1 kişi ise tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Menderes'te yaklaşık 150 hektar, Selçuk'ta ise 350 hektar ormanlık alan zarar görmüştü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çeşme İzmir 3.Sayfa Güncel Haberler

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

 Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

 İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili tüpü değiştiren kişi gözaltına alındı

İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili tüpü değiştiren kişi gözaltına alındı

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title