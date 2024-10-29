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3 çocuk babası polis memuru çıkan tartışmada vurularak öldürüldü

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İzmir'de bir market sahibi ile grup arasında çıkan tartışmaya bu sırada markette olan polis memuru Mehmet Sıddık Temel de dahil oldu. Tartışma sırasında silahla sırtından vurulan 3 çocuk babası Temel, hayatını kaybetti. O anlara ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir markete gerçekleştirilen silahlı saldırıda, istirahatte olduğu öğrenilen polis memuru vurularak hayatını kaybetti.

Olay dün 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi 9501 Sokakta bulunan markette meydana geldi. Ü.Ö.'nün işlettiği markete, kendisini daha önce de defalarca rahatsız ettiği iddia edilen kalabalık bir grup geldi. Grubun markete otomobillerle geldiği, gruptan M.A. adlı kişinin market sahibine arkadaşı ve müşterisinin adını vererek kendisine borçları olduğunu ve tahsil etmeye geldiklerini söyledikleri öne sürüldü. Market sahibi ile grup arasında çıkan tartışmaya bu sırada markette olan polis memuru Mehmet Sıddık Temel (50) de dahil oldu. Tabancayla 5 el ateş edilen markette bulunan Mehmet Sıddık Temel sırtına isabet eden mermilerle ağır yaralanırken şüpheliler geldikleri otomobillere kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

3 ÇOCUK BABASIYDI

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ağır yaralanan 3 çocuk babası polis memuru Mehmet Sıddık Temel, kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Temel'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 çocuk babası polis memuru çıkan tartışmada vurularak öldürüldü

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olay anının güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde marketin dışından içeriye doğru tabancayla ateş edildiği anlar, silah seslerini duyan ve sokakta olan bir kadının kaçtığı daha sonra da şüphelilerin otomobillere binerek kaçtığı anlar yer aldı.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından geniş çaplı çalışma yürüten polis, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda takip başlattı. Polisin yaptığı çalışmada olay yerinden kaçan şüphelilerin kullandıkları otomobiller ile Bayraklı ilçesinde bulunan bir oto galeriye geldiği ve araçları galeriye bırakıp kaçtıkları öğrenildi. Şehir kameralarının yanı sıra birçok güvenlik kamerasını da inceleyen polis, olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı. Yapılan üst aramasında olayda kullanıldığı tahmin edilen tabanca da ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulamak üzere emniyete götürüldü.

3 çocuk babası polis memuru çıkan tartışmada vurularak öldürüldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (3)

Ekkgfzv Yhhfddnnb:

Vurularak öldürüldü ne be sanki terörist ölümü haberi yapar gibi

11
0
yanıtYanıtla
Ömer:

İsviçre polisinin yetkileri, Türkiye' de polis ve jandarmaya verilmelidir.

2
0
yanıtYanıtla
S y:

DEĞİŞMEDEN DEĞİŞMEYECEK

0
0
yanıtYanıtla
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