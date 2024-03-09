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İzmir'de Kadınlar Günü'nde Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı

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İzmir'in Konak ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kadın hayatını kaybetti, annesi ise ağır yaralandı. Zanlı gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, 31 yaşındaki şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan anne ağır yaralandı, kızı ise hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Olay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saat 23.40 sıralarında Konak Metro yakınında meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen 31 yaşındaki Y. Y. parkta bankta oturan tanımadığı anne O.T. (45) ile kızı İlayda Alkan'a (20) sebepsiz yere birden bıçakla saldırdı. Defalarca bıçaklanan anne kız kanlar içerisinde kalırken, bekçileri görerek kaçan ve bu esnada da kendisini suç aleti bıçakla yaralayan Y. Y. kıskıvrak yakalandı.

Kız öldü, anne yaşam savaşı veriyor

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan anne-kız, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 20 yaşındaki İlayda Alkan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, hayati tehlikesi bulunan anne O.T.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Y.Y.' nin bir devlet hastanesinde çalışan memur olduğu ve olay yerinde ikinci bir bıçak daha bulunduğu öğrenilirken, gözaltına alının zanlı emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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