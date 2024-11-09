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İzmir'de İnşaatta Balkon Çökmesi: 39 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

İzmir'de İnşaatta Balkon Çökmesi: 39 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Buca ilçesinde inşaat halindeki 6 katlı binanın 5'inci katındaki balkon çöktü. Olayda, 4 çocuk babası Süleyman Polat hayatını kaybetti. ?oruşturma başlatıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde, inşaat halindeki 6 katlı binanın 5'inci katındaki balkon çalışma esnasında çöktü. Metrelerce yükseklikten zemine düşen 39 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Çamlıpınar Mahallesi'nde bulunan bir inşaat halindeki binada meydana geldi. 6 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonu işçilerin çalışma yaptığı esnada çöktü. İşçilerden birisi kendisini evin içerisine atarak canını zor kurtarırken, 4 çocuk babası 39 yaşındaki Süleyman Polat, metrelerce yükseklikten zemine düştü. İşçi arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince kalbi duran Polat, yapılan ilk müdahalenin ardından hayata dönderildi. Ardından ambulans ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

"İnsanların hayatıyla oynuyorlar"

Dayısı Polat'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Nurullah Tuncer, "Yıllardır bende bu işin içerisindeyim. İnsan ailesiyle birlikte balkonda oturamayacak mı? Ailesiyle birlikte aşağıya mı gelsin. Böyle bir saçmalık olmaz. Dayım 4 çocuğunu geride bıraktı. Ne diyeceğimi bilmiyorum. İşçilik böyle yapılmaz. İnsanların hayatıyla oynuyorlar. Bu kadar ince beton olur mu" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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