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İzmir'de iğrenç görüntülere neden olan bisikletli sapık tutuklandı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde bisikletle seyir halindeyken bir kadını taciz eden şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolda yürüyen genç kadını taciz eden sapık tutuklandı.

TACİZE UĞRAYAN KADIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE POLİS MERKEZİNE GİTTİ

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/9 sokakta meydana geldi. Sokakta yürüyen 26 yaşındaki N.Ş., bisikletle arkasından gelen bir kişi tarafından elle taciz edildi. Neye uğradığını şaşıran kadın, daha sonra çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kaydını aldı. N.Ş. polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Taciz anı iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, sokakta yürüyen N.Ş.'nin bisikletle arkasından gelen bir kişi tarafından taciz edildiği anlar yer aldı.

İzmir'de iğrenç görüntülere neden olan bisikletli sapık tutuklandı

GÖZALTINA ALINAN SAPIK TUTUKLANDI

Güvenlik kameralarından yüzü belli olan tacizci, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından tespit edildi. Kimliği belirlenen tacizci İ.K. (27) polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İ.K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de iğrenç görüntülere neden olan bisikletli sapık tutuklandı

İzmir'de iğrenç görüntülere neden olan bisikletli sapık tutuklandı

İzmir'de iğrenç görüntülere neden olan bisikletli sapık tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCem Demirkaya:

tutmayın deşifre edin salın meydana halk gerekeni yapsın

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