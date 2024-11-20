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İzmir'de gözaltı işlemi yapan 3 polis silahlı saldırıda yaralandı

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İzmir'de gözaltı işlemi yapmak istedikleri şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİSLERDEN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Olay, Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki vatandaşlar tarafından saldırıyı yapan şahsın iş yerine saldırıldığı öğrenildi.

İzmir'de gözaltı işlemi yapan 3 polis silahlı saldırıda yaralandı

İzmir'de gözaltı işlemi yapan 3 polis silahlı saldırıda yaralandı
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıYazıkk:

Bu devlet bu polisleri ne diye polis yaptı ne diye silahı beline taktı neden yetki vermezsiniz bu polislere Amerika'daki polisler bizim polisimiz den daha mı değerli

Yorum Beğen130
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Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

Polis kanunları uygulasa bu olmaz .. mafya gibi davranmamalı.. polise kurşun atanları idam edin ..

Yorum Beğen48
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Haber YorumlarıEmre Yoldaş:

Polise olaylara müdahale esnasında yaka kamerası kullanma yetkisi ve zorunluluğu getirilmeli.. ayrıca silah kullanma dahil tüm yetkileri genişletilerek verilmeli.. ayrıca tehdit ve hakaret dahil kolluk kuvvetlerine yapılan saldırıların yaptırımı ağır olmalı

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Haber YorumlarıAdem Sakar:

Yav arkadaş polise ver yetkiyi neyi bekliyorsunuz daha vallahi ben öyle bir yönetirim ki bu ülkeyi bunlardan kat kat iyi

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Haber YorumlarıHaber insanı:

izmir çöp bir şehir artık. Bir izmirli bunu söylüyor...

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıEmir Emir:

İNŞALLAH BİRŞEY OLMAZ,ALLAHA EMANET OLSUNLAR.POLİSE SALDIRANLAR,POLİSİ DARP EDENLER ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SALIVERİLİRSE OLACAĞI BU.POLİSİ VURAN HASMIM SANDIM YALANI İLE MAHKEMELERDE İFADE VERİYOR, BU İFADEDE KABUL GÖRÜYOR.BIÇAK İLE POLİSE SALDIRANI POLİS VURUYOR POLİSLERE MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENİYOR.

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Haber YorumlarıMerxas:

hepsi beceriksiz akp genclik kollarından mezun polisler eğitimsiz, beceriksiz işte..

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Haber YorumlarıENSON:

Cezalar caydırıcı değil idam istiyoruz

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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Ya Allah aşkına x bir partiye üye olmuş şahıs bile polisi tehdıt ediyor senı sürdürrüm dıyor pkk destekcısı dem partili vekili partiye üyesi bile polisi askeri tehdıt ediyor sız hayla yetkı ver diyorsunuz şaka gibisiniz

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Haber YorumlarıKadir Tokay:

Ülke upsoro uğucoç dolu.

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