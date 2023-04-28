İzmir'de Folkart Sitesi'nde büyük yangın devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Devam eden yangında 7 kişi etkilendi"

Narlıdere'deki büyük site yangınına havadan müdahale

İZMİR - İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan Folkart Sitesi'nde çıkan yangın devam ediyor. Çok sayıda ekip, hem havadan hem karadan yangını söndürmek için zamanla mücadele ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 6 kişinin dumana maruz kaldığını bir kişinin de ayağının burkulması sonucu yaralandığını açıkladı.

Yangın akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenikale Mahallesi'nde bulunan Folkart Sitesi'nde çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi. Yangın yerine gelerek çalışmalardan bilgi alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "8 katlı binada başlayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın dairelerin içlerinde devam ediyor. Yangında can kaybının olmaması, çevreye yayılması ve diğer binalara sıçrama riskinin olmaması en büyük tesellimiz. Arkadaşlarımız içeride kat kat vatandaşlarımızın olmadığını kontrol etmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Diliyorum bir can kaybı olmadan yangını söndüreceğiz. İlk andan itibaren 29 aracımızla yangına müdahale ediyoruz. Erken müdahalenin en büyük faydası da balkonlarda bulunan vatandaşlarımızın kurtarılması. En büyük tesellimiz bunlar" şeklinde konuştu.

"Yangın başladığında evin içerisindeydim"

Site sakini Gürkan Demiral, "Yanan dairelerinden birinde oturuyorum. Yangın başladığında evin içindeydim. Bizim sitede alarm öter bir şey olduğunda ama bu sefer ötmedi. Sadece bir düdük çalıyordu. Biz de ne olduğunu anlamadık. 'Ne oluyor' dedik kendimizce, Normalde mutfakta yemek pişirdiğimizde bile yangın alarmı çalıyordu. Bu sefer hiçbir alarm ötmedi vermedi. Yangını da abim aradı karşı sitede oturan Gürkan hemen çıkın yangın var sizin sitede diye. Bunun üzerine biz de apar topar dışarı çıktık. İlk başta ufak bir yangın vardı uç kısımda onu gördük. Site ahşaptan yapıldığı için çatır çatır yandı. İtfaiye ekipleri çok geç kaldı" şeklinde konuştu.

"Olay yerinde toplam 70 sağlık görevlisi görevlendirildi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Narlıdere'de bir sitede meydana gelen ve kontrol altına alma çalışmaları devam eden yangından 7 vatandaşımız etkilenmiştir. 6 kişi dumana maruz kalmış, bir kişinin ayağında burkulma olmuştur. Gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır, her birinin durumu iyidir. Olay yerine toplam 70 sağlık görevlisi; 20 adet 112 ambulansı, 2 UMKE Timi görevlendirildi. İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah benzer tüm olaylardan korusun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yangına helikopterle havadan müdahale ediliyor.